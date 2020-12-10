У Луцьку деякі будинки – тимчасово без гарячої води і опалення

У Луцьку розпочали роботи із ліквідації витоку на тепловій мережі, діаметром 530 мм на проспекті Соборності. У зв'язку з цим тимчасово зупинили надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання від двох центральних теплових пунктів на проспекті Соборності, 19-б та проспекті Соборності, 20-д.Про це повідомляє ДКП «Луцьктепло».Споживачами ЦТП на проспекті Соборності, 19-б є житлові будинки на проспекті Соборності, 13, 13-а, 13-б, 15, 17, 19, 19-а, 19-б, 21, 21-а, 23, 25.Споживачами ЦТП на проспекті Соборності, 20-д є житлові будинки на просп. Соборності, 20, 20-а, 22, 22-а, 24, вул. Кравчука, 16, 18, 20.Завершення робіт та відновлення послуг - сьогодні, 29 січня, впродовж дня.