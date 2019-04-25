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Повалені дерева на кладовищі попсували пам’ятники у селищі на Волині

Повалені дерева на кладовищі попсували пам’ятники у селищі на Волині
У Любешеві на «старому» кладовищі впали два величезні дерева та наробили біди.

Про це пише газета "Нове життя".

Сьогодні, 29 січня, працівники Центру безпеки громадян почали розчищати цвинтар від повалених дерев.

За словами майстра з благоустрою центру Андрія Кравчука, дерево розбило один із пам’ятників, іншій дав тріщини.



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Теги: Любешів, пам’ятники, дерева
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