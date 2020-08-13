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На автодорозі Луцьк-Ковель встановлюють «розумну» систему зважування вантажівок. ВІДЕО

На автодорозі Луцьк-Ковель встановлюють «розумну» систему зважування вантажівок. ВІДЕО
Поблизу села Копачівка, на автодорозі Луцьк-Ковель, встановлюють другу зважувальну систему вантажівок в області.

Про це "Суспільному" розповів начальник відділу якості Служби автомобільних доріг в області Віктор Олексюк.

Закінчити роботи з монтажу системи планують наступного тижня. Поки вантажівки зважують на пересувному комплексі. Головний спеціаліст відділу "Укртрансбезпеки" в області Артур Чапала розповів, щодня тут зважують до 40-ка вантажівок.

Вартість робіт — 15 мільйонів гривень, розповів начальник відділу Служби автомобільних доріг в області Віктор Олексюк. Гроші виділили з державного фонду.

У світі такі системи зважування ставлять вже десятки років. “Розумна” система збиратиме інформацію про всі транспортні засоби, - каже відповідальний за установку системи Роман Винничук.

Така ж система зважування вже встановлена між Володимир-Волинським і Нововолинським. Наразі вона не працює, бо там є проблема з підключення електроенергії. Начальник відділу Служби автомобільних доріг в області Віктор Олексюк сподівається, що вона у цьому місяці запрацює.



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Теги: автоматизована система хважування, траса Луцьк-Ковель, вантажівки
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Коментарі 1
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Та система і зараз не дурна. І не треба викидати 15 мільйонів.
А питання: коли будували, то ніхто не знав, що електрика буде потрібна, чи спєцом зробили, щоб далі на кишені працювали. Ганебні мерзотники достойні шибениці.
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