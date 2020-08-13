На автодорозі Луцьк-Ковель встановлюють «розумну» систему зважування вантажівок. ВІДЕО
Сьогодні, 11:14
Поблизу села Копачівка, на автодорозі Луцьк-Ковель, встановлюють другу зважувальну систему вантажівок в області.
Про це "Суспільному" розповів начальник відділу якості Служби автомобільних доріг в області Віктор Олексюк.
Закінчити роботи з монтажу системи планують наступного тижня. Поки вантажівки зважують на пересувному комплексі. Головний спеціаліст відділу "Укртрансбезпеки" в області Артур Чапала розповів, щодня тут зважують до 40-ка вантажівок.
Вартість робіт — 15 мільйонів гривень, розповів начальник відділу Служби автомобільних доріг в області Віктор Олексюк. Гроші виділили з державного фонду.
У світі такі системи зважування ставлять вже десятки років. “Розумна” система збиратиме інформацію про всі транспортні засоби, - каже відповідальний за установку системи Роман Винничук.
Така ж система зважування вже встановлена між Володимир-Волинським і Нововолинським. Наразі вона не працює, бо там є проблема з підключення електроенергії. Начальник відділу Служби автомобільних доріг в області Віктор Олексюк сподівається, що вона у цьому місяці запрацює.
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Про це "Суспільному" розповів начальник відділу якості Служби автомобільних доріг в області Віктор Олексюк.
Закінчити роботи з монтажу системи планують наступного тижня. Поки вантажівки зважують на пересувному комплексі. Головний спеціаліст відділу "Укртрансбезпеки" в області Артур Чапала розповів, щодня тут зважують до 40-ка вантажівок.
Вартість робіт — 15 мільйонів гривень, розповів начальник відділу Служби автомобільних доріг в області Віктор Олексюк. Гроші виділили з державного фонду.
У світі такі системи зважування ставлять вже десятки років. “Розумна” система збиратиме інформацію про всі транспортні засоби, - каже відповідальний за установку системи Роман Винничук.
Така ж система зважування вже встановлена між Володимир-Волинським і Нововолинським. Наразі вона не працює, бо там є проблема з підключення електроенергії. Начальник відділу Служби автомобільних доріг в області Віктор Олексюк сподівається, що вона у цьому місяці запрацює.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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А питання: коли будували, то ніхто не знав, що електрика буде потрібна, чи спєцом зробили, щоб далі на кишені працювали. Ганебні мерзотники достойні шибениці.