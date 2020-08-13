На автодорозі Луцьк-Ковель встановлюють «розумну» систему зважування вантажівок. ВІДЕО





Про це Віктор Олексюк.



Закінчити роботи з монтажу системи планують наступного тижня. Поки вантажівки зважують на пересувному комплексі. Головний спеціаліст відділу "Укртрансбезпеки" в області Артур Чапала розповів, щодня тут зважують до 40-ка вантажівок.



Вартість робіт — 15 мільйонів гривень, розповів начальник відділу Служби автомобільних доріг в області Віктор Олексюк. Гроші виділили з державного фонду.



У світі такі системи зважування ставлять вже десятки років. “Розумна” система збиратиме інформацію про всі транспортні засоби, - каже відповідальний за установку системи Роман Винничук.



Така ж система зважування вже встановлена між Володимир-Волинським і Нововолинським. Наразі вона не працює, бо там є проблема з підключення електроенергії. Начальник відділу Служби автомобільних доріг в області Віктор Олексюк сподівається, що вона у цьому місяці запрацює.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Копачівка, на автодорозі Луцьк-Ковель, встановлюють другу зважувальну систему вантажівок в області.Про це "Суспільному" розповів начальник відділу якості Служби автомобільних доріг в областіЗакінчити роботи з монтажу системи планують наступного тижня. Поки вантажівки зважують на пересувному комплексі. Головний спеціаліст відділу "Укртрансбезпеки" в областірозповів, щодня тут зважують до 40-ка вантажівок.Вартість робіт — 15 мільйонів гривень, розповів начальник відділу Служби автомобільних доріг в області Віктор Олексюк. Гроші виділили з державного фонду.У світі такі системи зважування ставлять вже десятки років. “Розумна” система збиратиме інформацію про всі транспортні засоби, - каже відповідальний за установку системиТака ж система зважування вже встановлена між Володимир-Волинським і Нововолинським. Наразі вона не працює, бо там є проблема з підключення електроенергії. Начальник відділу Служби автомобільних доріг в області Віктор Олексюк сподівається, що вона у цьому місяці запрацює.

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