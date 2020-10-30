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Стало відомо, коли будуть весняні канікули в школах України

Стало відомо, коли будуть весняні канікули в школах України
Весняні канікули в школах України 2021 року почнуться 22 березня і триватимуть до 28 березня включно.

Крім того, в перший місяць весни у школярів буде один додатковий вихідний день. Так, неробочим буде понеділок, 8 березня, – Міжнародний жіночий день, який має статус державного свята, - пише Обозреватель.

Міністерство освіти України щорічно дає свої рекомендації навчальним закладам щодо дат канікул, однак за законом школи можуть коригувати ці дати на свій розсуд. Особливо це актуально в період пандемії коронавірусу.

Також на початок і тривалість канікул можуть впливати такі фактори, як погодні умови, опалення та регіональні особливості. Залежно від них школа може самостійно змінювати дати відпочинку для дітей і призначати додатковий карантин або канікули.

Зокрема, якщо на самоізоляції перебувають понад 50% учнів або співробітників, а також якщо має місце перевищення епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ, навчальний заклад буде закрито на вимушений карантин.

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Теги: весна, канікули
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