Стало відомо, коли будуть весняні канікули в школах України
Сьогодні, 20:41
Весняні канікули в школах України 2021 року почнуться 22 березня і триватимуть до 28 березня включно.
Крім того, в перший місяць весни у школярів буде один додатковий вихідний день. Так, неробочим буде понеділок, 8 березня, – Міжнародний жіночий день, який має статус державного свята, - пише Обозреватель.
Міністерство освіти України щорічно дає свої рекомендації навчальним закладам щодо дат канікул, однак за законом школи можуть коригувати ці дати на свій розсуд. Особливо це актуально в період пандемії коронавірусу.
Також на початок і тривалість канікул можуть впливати такі фактори, як погодні умови, опалення та регіональні особливості. Залежно від них школа може самостійно змінювати дати відпочинку для дітей і призначати додатковий карантин або канікули.
Зокрема, якщо на самоізоляції перебувають понад 50% учнів або співробітників, а також якщо має місце перевищення епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ, навчальний заклад буде закрито на вимушений карантин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Крім того, в перший місяць весни у школярів буде один додатковий вихідний день. Так, неробочим буде понеділок, 8 березня, – Міжнародний жіночий день, який має статус державного свята, - пише Обозреватель.
Міністерство освіти України щорічно дає свої рекомендації навчальним закладам щодо дат канікул, однак за законом школи можуть коригувати ці дати на свій розсуд. Особливо це актуально в період пандемії коронавірусу.
Також на початок і тривалість канікул можуть впливати такі фактори, як погодні умови, опалення та регіональні особливості. Залежно від них школа може самостійно змінювати дати відпочинку для дітей і призначати додатковий карантин або канікули.
Зокрема, якщо на самоізоляції перебувають понад 50% учнів або співробітників, а також якщо має місце перевищення епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ, навчальний заклад буде закрито на вимушений карантин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вітався лише фразою «Слава Україні»: спогади про волинянина, який єдиний з героїв Крут дожив до незалежності України. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
Стало відомо, коли будуть весняні канікули в школах України
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 30 січня
Сьогодні, 20:00
Як працюватиме луцький РАЦС у День закоханих
Сьогодні, 19:23