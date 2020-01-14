вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО

Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО
Обласний центр Волині отримав ще чотири нові тролейбуси від компанії «Богдан Моторс».

Передача транспортних засобів за участю керівництва заводу та
представників міської влади відбулася у п’ятницю, 29 січня.

Нагадаємо, що ще у квітні міська рада підписала контракт щодо постачання 29 нових тролейбусів з ДП «Автоскладальний завод № 1 АТ «АК «Богдан Моторс». Загалом вартує проєкт на 29 транспортних засобів понад 4 мільйони євро.

У жовтні місту передали два перші «рогаті», що нині курсують на маршруті №15.

За словами мера міста Ігоря Поліщука, сьогодні Луцьк отримав ще 4 тролейбуси від автозаводу «Богдан». Наступного тижня нові «рогаті» вже виїдуть на маршрути.
Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО

«Безумовно, дуже приємно, що більше якісного, комфортного сучасного, гарного на вигляд транспорту буде в нашому місті», - відзначив він.

Ігор Поліщук каже, що Луцьк поступово рухається до цілі лишити в минулому застарілі та неекологічні маршрутки. Так, на початку лютого місту передадуть ще 4 тролейбуси. Усього ж 29 «рогатих», за підрахунками мерії, зможуть витіснити біля 70-80 маршруток.
Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО

«Ми вже маємо досвід експлуатації нових тролейбусів і відгуки позитивні як від Луцького підприємства електротранспорту, так і від лучан, від мешканців нашої громади», - відзначив Поліщук.

Передбачають, що новий екологічний транспорт ще й фінансово оздоровить ЛПЕ, адже тролейбуси не потребують поточних чи капітальних ремонтів, є менш енергозатратними. Керівник ДП «Автоскладальний завод № 1 АТ «АК «Богдан Моторс» Дмитро Писаний розповів, що «рогаті» споживатимуть удвічі менше електроенергії, обладнані кондиціонерами, USB-зарядками та підйомниками для людей з інвалідністю.
Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО

Зі слів директора ЛПЕ Володимира Пуца, запланували, що 4 нові тролейбуси працюватимуть на маршрутах №1, 2, 5 та №12.
Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО
Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО
Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО
Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО
Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО
Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО
Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО
Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО
Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО
Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО
Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО
Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО
Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО
Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: транспорт, тролейбуси, ЛПЕ, Ігор Поліщук, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали, як харчуються діти у школах Нововолинська. ФОТО
Сьогодні, 12:18
Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО
Сьогодні, 12:15
«Не міг спокійно дивитися на все»: історія луцького нацгвардійця про шлях захисника
Сьогодні, 11:42
У Ковелі на заправці пограбували далекобійника-іноземця
Сьогодні, 11:23
На автодорозі Луцьк-Ковель встановлюють «розумну» систему зважування вантажівок. ВІДЕО
Сьогодні, 11:14
Схожі новини
У Луцьку з нуля відновлюють другий тролейбус. ВІДЕО У Луцьку з нуля відновлюють другий тролейбус. ВІДЕО
14 січень, 2020, 10:30
Як у Луцьку їздитиме громадський транспорт у новорічну ніч Як у Луцьку їздитиме громадський транспорт у новорічну ніч
31 грудень, 2020, 20:15
Як їздитиме громадський транспорт Луцька у новорічну ніч Як їздитиме громадський транспорт Луцька у новорічну ніч
29 грудень, 2020, 09:08
Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО
01 червень, 2020, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, як харчуються діти у школах Нововолинська. ФОТО
Сьогодні, 12:18
 0
Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО
Сьогодні, 12:15
 0
«Не міг спокійно дивитися на все»: історія луцького нацгвардійця про шлях захисника
Сьогодні, 11:42
 0
У Ковелі на заправці пограбували далекобійника-іноземця
Сьогодні, 11:23
 0
На автодорозі Луцьк-Ковель встановлюють «розумну» систему зважування вантажівок. ВІДЕО
Сьогодні, 11:14
 0
Медіа
відео
1/8