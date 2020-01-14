Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО





Передача транспортних засобів за участю керівництва заводу та

представників міської влади відбулася у п’ятницю, 29 січня.



Нагадаємо, що ще у квітні міська рада підписала контракт щодо постачання 29 нових тролейбусів з ДП «Автоскладальний завод № 1 АТ «АК «Богдан Моторс». Загалом вартує проєкт на 29 транспортних засобів понад 4 мільйони євро.



У жовтні місту передали



За словами мера міста Ігоря Поліщука, сьогодні Луцьк отримав ще 4 тролейбуси від автозаводу «Богдан». Наступного тижня нові «рогаті» вже виїдуть на маршрути.



«Безумовно, дуже приємно, що більше якісного, комфортного сучасного, гарного на вигляд транспорту буде в нашому місті», - відзначив він.



Ігор Поліщук каже, що Луцьк поступово рухається до цілі лишити в минулому застарілі та неекологічні маршрутки. Так, на початку лютого місту передадуть ще 4 тролейбуси. Усього ж 29 «рогатих», за підрахунками мерії, зможуть витіснити біля 70-80 маршруток.



«Ми вже маємо досвід експлуатації нових тролейбусів і відгуки позитивні як від Луцького підприємства електротранспорту, так і від лучан, від мешканців нашої громади», - відзначив Поліщук.



Передбачають, що новий екологічний транспорт ще й фінансово оздоровить ЛПЕ, адже тролейбуси не потребують поточних чи капітальних ремонтів, є менш енергозатратними. Керівник ДП «Автоскладальний завод № 1 АТ «АК «Богдан Моторс» Дмитро Писаний розповів, що «рогаті» споживатимуть удвічі менше електроенергії, обладнані кондиціонерами, USB-зарядками та підйомниками для людей з інвалідністю.



Зі слів директора ЛПЕ Володимира Пуца, запланували, що 4 нові тролейбуси працюватимуть на маршрутах №1, 2, 5 та №12.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Обласний центр Волині отримав ще чотири нові тролейбуси від компанії «Богдан Моторс».Передача транспортних засобів за участю керівництва заводу тапредставників міської влади відбулася у п’ятницю, 29 січня.Нагадаємо, що ще у квітні міська рада підписала контракт щодо постачання 29 нових тролейбусів з ДП «Автоскладальний завод № 1 АТ «АК «Богдан Моторс». Загалом вартує проєкт на 29 транспортних засобів понад 4 мільйони євро.У жовтні місту передали два перші «рогаті» , що нині курсують на маршруті №15.За словами мера міста, сьогодні Луцьк отримав ще 4 тролейбуси від автозаводу «Богдан». Наступного тижня нові «рогаті» вже виїдуть на маршрути.«Безумовно, дуже приємно, що більше якісного, комфортного сучасного, гарного на вигляд транспорту буде в нашому місті», - відзначив він.Ігор Поліщук каже, що Луцьк поступово рухається до цілі лишити в минулому застарілі та неекологічні маршрутки. Так, на початку лютого місту передадуть ще 4 тролейбуси. Усього ж 29 «рогатих», за підрахунками мерії, зможуть витіснити біля 70-80 маршруток.«Ми вже маємо досвід експлуатації нових тролейбусів і відгуки позитивні як від Луцького підприємства електротранспорту, так і від лучан, від мешканців нашої громади», - відзначив Поліщук.Передбачають, що новий екологічний транспорт ще й фінансово оздоровить ЛПЕ, адже тролейбуси не потребують поточних чи капітальних ремонтів, є менш енергозатратними. Керівник ДП «Автоскладальний завод № 1 АТ «АК «Богдан Моторс»розповів, що «рогаті» споживатимуть удвічі менше електроенергії, обладнані кондиціонерами, USB-зарядками та підйомниками для людей з інвалідністю.Зі слів директора ЛПЕ, запланували, що 4 нові тролейбуси працюватимуть на маршрутах №1, 2, 5 та №12.

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