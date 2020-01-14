Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО
Сьогодні, 12:15
Обласний центр Волині отримав ще чотири нові тролейбуси від компанії «Богдан Моторс».
Передача транспортних засобів за участю керівництва заводу та
представників міської влади відбулася у п’ятницю, 29 січня.
Нагадаємо, що ще у квітні міська рада підписала контракт щодо постачання 29 нових тролейбусів з ДП «Автоскладальний завод № 1 АТ «АК «Богдан Моторс». Загалом вартує проєкт на 29 транспортних засобів понад 4 мільйони євро.
У жовтні місту передали два перші «рогаті», що нині курсують на маршруті №15.
За словами мера міста Ігоря Поліщука, сьогодні Луцьк отримав ще 4 тролейбуси від автозаводу «Богдан». Наступного тижня нові «рогаті» вже виїдуть на маршрути.
«Безумовно, дуже приємно, що більше якісного, комфортного сучасного, гарного на вигляд транспорту буде в нашому місті», - відзначив він.
Ігор Поліщук каже, що Луцьк поступово рухається до цілі лишити в минулому застарілі та неекологічні маршрутки. Так, на початку лютого місту передадуть ще 4 тролейбуси. Усього ж 29 «рогатих», за підрахунками мерії, зможуть витіснити біля 70-80 маршруток.
«Ми вже маємо досвід експлуатації нових тролейбусів і відгуки позитивні як від Луцького підприємства електротранспорту, так і від лучан, від мешканців нашої громади», - відзначив Поліщук.
Передбачають, що новий екологічний транспорт ще й фінансово оздоровить ЛПЕ, адже тролейбуси не потребують поточних чи капітальних ремонтів, є менш енергозатратними. Керівник ДП «Автоскладальний завод № 1 АТ «АК «Богдан Моторс» Дмитро Писаний розповів, що «рогаті» споживатимуть удвічі менше електроенергії, обладнані кондиціонерами, USB-зарядками та підйомниками для людей з інвалідністю.
Зі слів директора ЛПЕ Володимира Пуца, запланували, що 4 нові тролейбуси працюватимуть на маршрутах №1, 2, 5 та №12.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Передача транспортних засобів за участю керівництва заводу та
представників міської влади відбулася у п’ятницю, 29 січня.
Нагадаємо, що ще у квітні міська рада підписала контракт щодо постачання 29 нових тролейбусів з ДП «Автоскладальний завод № 1 АТ «АК «Богдан Моторс». Загалом вартує проєкт на 29 транспортних засобів понад 4 мільйони євро.
У жовтні місту передали два перші «рогаті», що нині курсують на маршруті №15.
За словами мера міста Ігоря Поліщука, сьогодні Луцьк отримав ще 4 тролейбуси від автозаводу «Богдан». Наступного тижня нові «рогаті» вже виїдуть на маршрути.
«Безумовно, дуже приємно, що більше якісного, комфортного сучасного, гарного на вигляд транспорту буде в нашому місті», - відзначив він.
Ігор Поліщук каже, що Луцьк поступово рухається до цілі лишити в минулому застарілі та неекологічні маршрутки. Так, на початку лютого місту передадуть ще 4 тролейбуси. Усього ж 29 «рогатих», за підрахунками мерії, зможуть витіснити біля 70-80 маршруток.
«Ми вже маємо досвід експлуатації нових тролейбусів і відгуки позитивні як від Луцького підприємства електротранспорту, так і від лучан, від мешканців нашої громади», - відзначив Поліщук.
Передбачають, що новий екологічний транспорт ще й фінансово оздоровить ЛПЕ, адже тролейбуси не потребують поточних чи капітальних ремонтів, є менш енергозатратними. Керівник ДП «Автоскладальний завод № 1 АТ «АК «Богдан Моторс» Дмитро Писаний розповів, що «рогаті» споживатимуть удвічі менше електроенергії, обладнані кондиціонерами, USB-зарядками та підйомниками для людей з інвалідністю.
Зі слів директора ЛПЕ Володимира Пуца, запланували, що 4 нові тролейбуси працюватимуть на маршрутах №1, 2, 5 та №12.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Показали, як харчуються діти у школах Нововолинська. ФОТО
Сьогодні, 12:18
Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО
Сьогодні, 12:15
У Ковелі на заправці пограбували далекобійника-іноземця
Сьогодні, 11:23
На автодорозі Луцьк-Ковель встановлюють «розумну» систему зважування вантажівок. ВІДЕО
Сьогодні, 11:14