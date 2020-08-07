Волинян просять долучитися до плетіння маскувальних сіток для захисників





Про це повідомляє



ГО започаткували в 2015-му році. Волонтери міняються, проте є вісім жінок, які там залишилися від початку. Половині з них – більше 80-ти років, але вік не заважає їм охоче допомагати воїнам.



Вони стараються приділяти плетінню час кожного дня. Робота потребує терпіння і часу. На пошиття лише одної “кікімори” необхідно 120 годин.



У кімнаті знаходяться станки для роботи різних розмірів, на стіні вісить малиновий прапор, наче оберіг, з написом «Володимир-Волинський маскувальний батальйон – тил Збройних Сил України».



Керівниця організації володимирчанка Діана Шевчук, яка не забажала, щоб її обличчя фотографували, не називає це заняття благодійністю, а вважає необхідністю свою працю.



Жінки розподілили між собою роботу так, щоб її швидше і вправніше виконувати. Вчителька з художньої школи пані Олена зшиває маскувальні костюми, а це, як зауважила пані Діана, дуже клопітка і “ювелірна” робота, яка потребує умілих рук. А от дружини захисників та інші бажаючі займаються плетінням “кікімор” та сіток.



“Ми робимо сітки не тільки для наших, з нашої бригади, тобто, не ділимо захисників на “своїх” і “чужих”. Окрім місцевих підрозділів допомагаємо й іншим, за можливості”, – говорить керівниця організації.



За 5 років жінки виготовили власноруч і відправлили 250 “кікімор” і більше 40-ка маскувальних сіток.



Також волонтерки шиють балаклави, спеціальні рукавиці та шапки для захисників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадська організація «Крила матері» у Володимирі-Волинському вже 6-й рік займається створенням маскувальних сіток для бійців АТО. Жінки-волонтерки звертаються до жителів громади з проханням активніше долучатися до волонтерської діяльності.Про це повідомляє "Буг". ГО започаткували в 2015-му році. Волонтери міняються, проте є вісім жінок, які там залишилися від початку. Половині з них – більше 80-ти років, але вік не заважає їм охоче допомагати воїнам.Вони стараються приділяти плетінню час кожного дня. Робота потребує терпіння і часу. На пошиття лише одної “кікімори” необхідно 120 годин.У кімнаті знаходяться станки для роботи різних розмірів, на стіні вісить малиновий прапор, наче оберіг, з написом «Володимир-Волинський маскувальний батальйон – тил Збройних Сил України».Керівниця організації володимирчанка, яка не забажала, щоб її обличчя фотографували, не називає це заняття благодійністю, а вважає необхідністю свою працю.Жінки розподілили між собою роботу так, щоб її швидше і вправніше виконувати. Вчителька з художньої школи пані Олена зшиває маскувальні костюми, а це, як зауважила пані Діана, дуже клопітка і “ювелірна” робота, яка потребує умілих рук. А от дружини захисників та інші бажаючі займаються плетінням “кікімор” та сіток.“Ми робимо сітки не тільки для наших, з нашої бригади, тобто, не ділимо захисників на “своїх” і “чужих”. Окрім місцевих підрозділів допомагаємо й іншим, за можливості”, – говорить керівниця організації.За 5 років жінки виготовили власноруч і відправлили 250 “кікімор” і більше 40-ка маскувальних сіток.Також волонтерки шиють балаклави, спеціальні рукавиці та шапки для захисників.

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