вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинян просять долучитися до плетіння маскувальних сіток для захисників

Волинян просять долучитися до плетіння маскувальних сіток для захисників
Громадська організація «Крила матері» у Володимирі-Волинському вже 6-й рік займається створенням маскувальних сіток для бійців АТО. Жінки-волонтерки звертаються до жителів громади з проханням активніше долучатися до волонтерської діяльності.

Про це повідомляє "Буг".

ГО започаткували в 2015-му році. Волонтери міняються, проте є вісім жінок, які там залишилися від початку. Половині з них – більше 80-ти років, але вік не заважає їм охоче допомагати воїнам.

Вони стараються приділяти плетінню час кожного дня. Робота потребує терпіння і часу. На пошиття лише одної “кікімори” необхідно 120 годин.

У кімнаті знаходяться станки для роботи різних розмірів, на стіні вісить малиновий прапор, наче оберіг, з написом «Володимир-Волинський маскувальний батальйон – тил Збройних Сил України».

Керівниця організації володимирчанка Діана Шевчук, яка не забажала, щоб її обличчя фотографували, не називає це заняття благодійністю, а вважає необхідністю свою працю.

Жінки розподілили між собою роботу так, щоб її швидше і вправніше виконувати. Вчителька з художньої школи пані Олена зшиває маскувальні костюми, а це, як зауважила пані Діана, дуже клопітка і “ювелірна” робота, яка потребує умілих рук. А от дружини захисників та інші бажаючі займаються плетінням “кікімор” та сіток.

“Ми робимо сітки не тільки для наших, з нашої бригади, тобто, не ділимо захисників на “своїх” і “чужих”. Окрім місцевих підрозділів допомагаємо й іншим, за можливості”, – говорить керівниця організації.

За 5 років жінки виготовили власноруч і відправлили 250 “кікімор” і більше 40-ка маскувальних сіток.

Також волонтерки шиють балаклави, спеціальні рукавиці та шапки для захисників.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маскувальні сітки, допомога, військові, волиняни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині створять приблизно 60 спецкабінетів для проведення щеплень від COVID-19
Сьогодні, 19:41
Як працюватиме луцький РАЦС у День закоханих
Сьогодні, 19:23
Волинян просять долучитися до плетіння маскувальних сіток для захисників
Сьогодні, 18:45
У дитбудинку у Луцьку перевірили пожежну безпеку: які виявили порушення. ВІДЕО
Сьогодні, 18:20
На Волині жінці, яка вкрала у магазині дитячий одяг, дали 2 роки тюрми
Сьогодні, 17:56
Схожі новини
У громаді біля Луцька зібрали допомогу для військових на передовій. ФОТО У громаді біля Луцька зібрали допомогу для військових на передовій. ФОТО
17 січень, 01:21
Родини загиблих на Донбасі військових отримають доплати до пенсій Родини загиблих на Донбасі військових отримають доплати до пенсій
07 серпень, 2020, 10:06
Мешканці волинського села зібрали допомогу українським воїнам у зону ООС. ФОТО Мешканці волинського села зібрали допомогу українським воїнам у зону ООС. ФОТО
04 травень, 2020, 20:45
Туреччина виділить Україні 36 мільйонів доларів допомоги Туреччина виділить Україні 36 мільйонів доларів допомоги
04 лютий, 2020, 02:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині створять приблизно 60 спецкабінетів для проведення щеплень від COVID-19
Сьогодні, 19:41
 0
Як працюватиме луцький РАЦС у День закоханих
Сьогодні, 19:23
 0
Волинян просять долучитися до плетіння маскувальних сіток для захисників
Сьогодні, 18:45
 0
У дитбудинку у Луцьку перевірили пожежну безпеку: які виявили порушення. ВІДЕО
Сьогодні, 18:20
 0
На Волині жінці, яка вкрала у магазині дитячий одяг, дали 2 роки тюрми
Сьогодні, 17:56
 0
Медіа
відео
1/8