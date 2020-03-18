Показали, як харчуються діти у школах Нововолинська. ФОТО





Про нові норми, страви та як організовують харчування в нововолинських школах, дізнавалися журналісти



Як розповів директор школи №7 Сергій Трофимчук, харчування в школах організовує комбінат шкільного харчування і доволі якісно на ту суму, яка передбачена. Для 1-4 класів кошти виділяються з міського бюджету у сумі 8 гривень на кожного, 9 – доплачують батьки.



Тобто основне меню – на 17 гривень, однак деякі учні харчуються і на 8. Різниця у грамах або ж в додаткових продуктах. Комбінат складає порції на відповідні суми, меню розроблене на два тижні і страви чергуються.



У четвер, 28-го січня, в школі №7 на обід у діток була манна каша та хліб з маслом і сиром (страва на 17 грн) і рис із морквяним салатом (меню на 8 гривень). До слова, як хліб, так й іншу буфетну продукцію – піцу, пиріжки з сиром, гамбургери тощо, кухарі випікають самостійно. Їх робочий день розпочинається о 5-й ранку.



Однак рис учням не надто смакує. Не оцінили вони і фруктовий плов. Саме він став однією зі страв, яку вирішили ввести зі збірника для харчування дітей, розробленого кулінаром Євгеном Клопотенко, разом з експертами з МОЗ, дієтологами, дитячими ендокринологами та різноманітними громадськими організаціями. Також на законодавчому рівні зменшено кількість солі і цукру в їжі дітей і тепер школярів не можна годувати напівфабрикатами (сардельки, ковбаса).



До слова, піца тепер у шкільних їдальнях – з куркою.



Директорка КП «Нововолинський комбінат шкільного харчування» Світлана Іванова розповіла, що в зв’язку із новим санітарним регламентом, вирішили зробити нові страви за Клопотенком. Після карантину, в понеділок 25-го січня, учні під час перерви в шкільних їдальнях побачили фруктовий плов.



“Приготували рис із родзинками та карамелізованими яблуками з нового збірника. Рис купували дорожчий, щоб розсипався. Та як показала практика, діти не хочуть таке їсти і нам було дуже прикро, кухарі засмутилися через велику кількість відходів. Тому доведеться пробувати іншу страву”, – розповідає Світлана Іванова.



Із нового у меню на нововолинських школярів також чекає сирна запіканка та шніцель. Готуватимуть і молочний суп з макаронами, до якої випікатиметься булочка з маслом і сиром. Та кухарі матимуть альтернативу: манна каша чи рисова в’язка. Обов’язково, за нормами, діти мають їсти молочну страву та рибу раз на тиждень і м’ясні страви двічі на тиждень. Орієнтовне меню на тиждень:



Як говорить директор школи №7, вони вивчають, як діти їдять, чи їм подобається меню і будуть робити висновки.



Комбінат шкільного харчування готовий враховувати смаки школярів та вносити зміни.



“Якщо ми не спробуємо, ми не зрозуміємо, чи будуть діти їсти. Коли буде багато відходів, замінятимемо страву. Ми готові і до співпраці з батьками”, – говорить Світлана Іванова.



Комунальне підприємство «Нововолинський комбінат шкільного харчування» працює на самоокупності. Держспоживслужба постійно контролює те, як забезпечується харчування школярів. Беруть проби з готових страв, змиви з усіх предметів. Окрім того харчкомбінат самостійно відправляє продукти на перевірку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 1-го січня вступили в дію нові норми харчування дітей в українських школах. Меню розробив кулінарний експерт Євген Клопотенко. Скористалися рецептами зі збірника страв і в школах Нововолинська. Однак в перший же день експеримент провалився.Про нові норми, страви та як організовують харчування в нововолинських школах, дізнавалися журналісти БУГу Як розповів директор школи №7, харчування в школах організовує комбінат шкільного харчування і доволі якісно на ту суму, яка передбачена. Для 1-4 класів кошти виділяються з міського бюджету у сумі 8 гривень на кожного, 9 – доплачують батьки.Тобто основне меню – на 17 гривень, однак деякі учні харчуються і на 8. Різниця у грамах або ж в додаткових продуктах. Комбінат складає порції на відповідні суми, меню розроблене на два тижні і страви чергуються.У четвер, 28-го січня, в школі №7 на обід у діток була манна каша та хліб з маслом і сиром (страва на 17 грн) і рис із морквяним салатом (меню на 8 гривень). До слова, як хліб, так й іншу буфетну продукцію – піцу, пиріжки з сиром, гамбургери тощо, кухарі випікають самостійно. Їх робочий день розпочинається о 5-й ранку.Однак рис учням не надто смакує. Не оцінили вони і фруктовий плов. Саме він став однією зі страв, яку вирішили ввести зі збірника для харчування дітей, розробленого кулінаром Євгеном Клопотенко, разом з експертами з МОЗ, дієтологами, дитячими ендокринологами та різноманітними громадськими організаціями. Також на законодавчому рівні зменшено кількість солі і цукру в їжі дітей і тепер школярів не можна годувати напівфабрикатами (сардельки, ковбаса).До слова, піца тепер у шкільних їдальнях – з куркою.Директорка КП «Нововолинський комбінат шкільного харчування» Світлана Іванова розповіла, що в зв’язку із новим санітарним регламентом, вирішили зробити нові страви за Клопотенком. Після карантину, в понеділок 25-го січня, учні під час перерви в шкільних їдальнях побачили фруктовий плов.“Приготували рис із родзинками та карамелізованими яблуками з нового збірника. Рис купували дорожчий, щоб розсипався. Та як показала практика, діти не хочуть таке їсти і нам було дуже прикро, кухарі засмутилися через велику кількість відходів. Тому доведеться пробувати іншу страву”, – розповідає Світлана Іванова.Із нового у меню на нововолинських школярів також чекає сирна запіканка та шніцель. Готуватимуть і молочний суп з макаронами, до якої випікатиметься булочка з маслом і сиром. Та кухарі матимуть альтернативу: манна каша чи рисова в’язка. Обов’язково, за нормами, діти мають їсти молочну страву та рибу раз на тиждень і м’ясні страви двічі на тиждень. Орієнтовне меню на тиждень:Як говорить директор школи №7, вони вивчають, як діти їдять, чи їм подобається меню і будуть робити висновки.Комбінат шкільного харчування готовий враховувати смаки школярів та вносити зміни.“Якщо ми не спробуємо, ми не зрозуміємо, чи будуть діти їсти. Коли буде багато відходів, замінятимемо страву. Ми готові і до співпраці з батьками”, – говорить Світлана Іванова.Комунальне підприємство «Нововолинський комбінат шкільного харчування» працює на самоокупності. Держспоживслужба постійно контролює те, як забезпечується харчування школярів. Беруть проби з готових страв, змиви з усіх предметів. Окрім того харчкомбінат самостійно відправляє продукти на перевірку.

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