Незаконні рубки дерев: на Волині посадовцю одного із державних лісгоспів повідомили про підозру

Вчора, 28 січня, слідчі поліції відділення поліції №1 (смт Маневичі) Камінь-Каширського районного відділу поліції спільно із працівниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Маневицької місцевої прокуратури повідомили про підозру посадовцю одного із державних лісгоспів у вчиненні злочину.Його підозрюють у службовій недбалості. Чиновник допустив прорахунки при визначенні координатів ділянок рубок, - повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що працівник лісгоспу, що розташований на території району, під час відведення лісосік у 2019 допустив прорахунки при визначенні координатів ділянок рубок в натурі на місцевості. Незаконні дії чиновника спричинили порубку ділянки лісового масиву, яка не була передбачена матеріалами відводу, що завдало державі близько 1 млн. 200 тис. грн збитків.За скоєне посадовцю загрожує до 5 років позбавлення волі без права обіймати певні посади. Досудове розслідування у справі триває.До слова, у середу, 27 січня, волинські слідчі в порядку, визначеному КПК України, повідомили підприємцеві про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України: йдеться про незаконну порубку дерев, що спричинило тяжкі наслідки.