вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Незаконні рубки дерев: на Волині посадовцю одного із державних лісгоспів повідомили про підозру

Незаконні рубки дерев: на Волині посадовцю одного із державних лісгоспів повідомили про підозру
Вчора, 28 січня, слідчі поліції відділення поліції №1 (смт Маневичі) Камінь-Каширського районного відділу поліції спільно із працівниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Маневицької місцевої прокуратури повідомили про підозру посадовцю одного із державних лісгоспів у вчиненні злочину.

Його підозрюють у службовій недбалості. Чиновник допустив прорахунки при визначенні координатів ділянок рубок, - повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що працівник лісгоспу, що розташований на території району, під час відведення лісосік у 2019 допустив прорахунки при визначенні координатів ділянок рубок в натурі на місцевості. Незаконні дії чиновника спричинили порубку ділянки лісового масиву, яка не була передбачена матеріалами відводу, що завдало державі близько 1 млн. 200 тис. грн збитків.

За скоєне посадовцю загрожує до 5 років позбавлення волі без права обіймати певні посади. Досудове розслідування у справі триває.

До слова, у середу, 27 січня, волинські слідчі в порядку, визначеному КПК України, повідомили підприємцеві про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України: йдеться про незаконну порубку дерев, що спричинило тяжкі наслідки.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: посадовець, незаконні рубки, підозра
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи загрожує людині штраф, якщо вона носить маску із сітки: пояснення поліцейського та адвоката
Сьогодні, 13:31
Зеленський розповів, скільки платитимуть талановитим учням
Сьогодні, 13:25
Незаконні рубки дерев: на Волині посадовцю одного із державних лісгоспів повідомили про підозру
Сьогодні, 12:37
На Волині екоінспектори вилучили 15 браконьєрських сіток
Сьогодні, 12:28
Показали, як харчуються діти у школах Нововолинська. ФОТО
Сьогодні, 12:18
Схожі новини
Повідомили про підозру волинському податківцю, якого зловили на хабарі у 2000 доларів Повідомили про підозру волинському податківцю, якого зловили на хабарі у 2000 доларів
29 грудень, 2020, 17:38
Понад 17 мільйонів збитків через вирубку лісу: посадовцю лісової галузі з Волині повідомили про підозру Понад 17 мільйонів збитків через вирубку лісу: посадовцю лісової галузі з Волині повідомили про підозру
17 липень, 2020, 10:48
Трьом волинянам, які збували психотропи в особливо великих розмірах, повідомили про підозру Трьом волинянам, які збували психотропи в особливо великих розмірах, повідомили про підозру
28 січень, 21:19
Екскерівнику підприємства, який незаконно вирубував дерева у нацпарку на Волині, повідомили про підозру. ВІДЕО Екскерівнику підприємства, який незаконно вирубував дерева у нацпарку на Волині, повідомили про підозру. ВІДЕО
27 січень, 18:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині учень 10-го класу вкоротив собі віку
Сьогодні, 13:48
 0
Чи загрожує людині штраф, якщо вона носить маску із сітки: пояснення поліцейського та адвоката
Сьогодні, 13:31
 0
Зеленський розповів, скільки платитимуть талановитим учням
Сьогодні, 13:25
 0
Незаконні рубки дерев: на Волині посадовцю одного із державних лісгоспів повідомили про підозру
Сьогодні, 12:37
 0
На Волині екоінспектори вилучили 15 браконьєрських сіток
Сьогодні, 12:28
 0
Медіа
відео
1/8