Старі ціни – тільки до 1 березня. В «Амстердамі» – планове підвищення ціни*
Сьогодні, 08:00
Із 1 березня в ЖК “Амстердам” зросте вартість житла та комерційних приміщень.
Старі ціни та старі акції будуть діяти лише протягом лютого, - йдеться на сайті забудовника.
Наразі діє така ціна: від 16 500 грн/м2 на житло та від 22 000 грн/м2 на комерцію. Також є відразу дві акційні пропозиції:
- 1-спальні квартири: мінімальний перший внесок від 2 500$ і відтермінування – на 2 роки без жодних відсотків. При цьому місячна виплата за квартиру, залежно від її площі, буде становити приблизно 950$. Більше про акцію читати тут.
- 1- та 2-спальні квартири за спеціальними акційними цінами від 23 000$. Більше про акцію читати тут.
Особливе планування квартир в “Амстердамі” дає можливість для цікавих дизайнерських рішень
Житловий комплекс “Амстердам” - інноваційне житло, яке зводить Будівельна компанія “Інвестор” в с. Струмівка поруч із котеджним містечком “Струмочок”. У цьому ЖК запланували багато нових будівельних, архітектурних та інших рішень:
- Власна котельня, яка дозволить економити на опаленні та забере незручності, пов’язані з обслуговуванням котлів та газовими трубами в квартирах.
- Нові дизайни квартир та нова класифікація - за кількістю спалень, а не кімнат загалом.
- Перший будинок на Волині, зведений за технологію монолітних керамоблоків.
- Багато організованого простору для дозвілля мешканців поза квартирами - на першому поверсі буде просторий хол, де можна буде випити кави, організувати спільний перегляд фільмів чи спортивних матів тощо. Поруч із ЖК - буде велика зона для відпочинку і спортивні та дитячі майданчики.
- Професійна обслуговуюча компанія, яка буде доглядати за мережами, благоустроєм і т.д. Свого часу ОСББ стали хорошою альтернативою “жекам”, проте в “Амстердамі” вирішили рухатись далі і довірити обслуговування ЖК професійній компанії.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Старі ціни та старі акції будуть діяти лише протягом лютого, - йдеться на сайті забудовника.
Наразі діє така ціна: від 16 500 грн/м2 на житло та від 22 000 грн/м2 на комерцію. Також є відразу дві акційні пропозиції:
- 1-спальні квартири: мінімальний перший внесок від 2 500$ і відтермінування – на 2 роки без жодних відсотків. При цьому місячна виплата за квартиру, залежно від її площі, буде становити приблизно 950$. Більше про акцію читати тут.
- 1- та 2-спальні квартири за спеціальними акційними цінами від 23 000$. Більше про акцію читати тут.
Особливе планування квартир в “Амстердамі” дає можливість для цікавих дизайнерських рішень
Житловий комплекс “Амстердам” - інноваційне житло, яке зводить Будівельна компанія “Інвестор” в с. Струмівка поруч із котеджним містечком “Струмочок”. У цьому ЖК запланували багато нових будівельних, архітектурних та інших рішень:
- Власна котельня, яка дозволить економити на опаленні та забере незручності, пов’язані з обслуговуванням котлів та газовими трубами в квартирах.
- Нові дизайни квартир та нова класифікація - за кількістю спалень, а не кімнат загалом.
- Перший будинок на Волині, зведений за технологію монолітних керамоблоків.
- Багато організованого простору для дозвілля мешканців поза квартирами - на першому поверсі буде просторий хол, де можна буде випити кави, організувати спільний перегляд фільмів чи спортивних матів тощо. Поруч із ЖК - буде велика зона для відпочинку і спортивні та дитячі майданчики.
- Професійна обслуговуюча компанія, яка буде доглядати за мережами, благоустроєм і т.д. Свого часу ОСББ стали хорошою альтернативою “жекам”, проте в “Амстердамі” вирішили рухатись далі і довірити обслуговування ЖК професійній компанії.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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