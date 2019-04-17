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Старі ціни – тільки до 1 березня. В «Амстердамі» – планове підвищення ціни*

Старі ціни – тільки до 1 березня. В «Амстердамі» – планове підвищення ціни*
Із 1 березня в ЖК “Амстердам” зросте вартість житла та комерційних приміщень.

Старі ціни та старі акції будуть діяти лише протягом лютого, - йдеться на сайті забудовника.

Наразі діє така ціна: від 16 500 грн/м2 на житло та від 22 000 грн/м2 на комерцію. Також є відразу дві акційні пропозиції:

- 1-спальні квартири: мінімальний перший внесок від 2 500$ і відтермінування – на 2 роки без жодних відсотків. При цьому місячна виплата за квартиру, залежно від її площі, буде становити приблизно 950$. Більше про акцію читати тут.

- 1- та 2-спальні квартири за спеціальними акційними цінами від 23 000$. Більше про акцію читати тут.

Особливе планування квартир в “Амстердамі” дає можливість для цікавих дизайнерських рішень
Варіант дизайну від Лабораторії сучасного дизайну isbelab
Варіант дизайну від Лабораторії сучасного дизайну isbelab
Варіант дизайну від Лабораторії сучасного дизайну isbelab
Варіант дизайну від Лабораторії сучасного дизайну isbelab
Варіант дизайну від Лабораторії сучасного дизайну isbelab
Варіант дизайну від Лабораторії сучасного дизайну isbelab
Варіант дизайну від Лабораторії сучасного дизайну isbelab
Варіант дизайну від Лабораторії сучасного дизайну isbelab
Варіант дизайну від Лабораторії сучасного дизайну isbelab
Варіант дизайну від Лабораторії сучасного дизайну isbelab
Варіант дизайну від Лабораторії сучасного дизайну isbelab
Варіант дизайну від Лабораторії сучасного дизайну isbelab
Варіант дизайну від Лабораторії сучасного дизайну isbelab
Варіант дизайну від Лабораторії сучасного дизайну isbelab
Старі ціни – тільки до 1 березня. В «Амстердамі» – планове підвищення ціни*
Варіант дизайну від Лабораторії сучасного дизайну isbelab
Варіант дизайну від Лабораторії сучасного дизайну isbelab
Варіант дизайну від Лабораторії сучасного дизайну isbelab
Варіант дизайну від Лабораторії сучасного дизайну isbelab
ЖК «Амстердам»
ЖК «Амстердам»
ЖК «Амстердам»
ЖК «Амстердам»
ЖК «Амстердам»
ЖК «Амстердам»

Житловий комплекс “Амстердам” - інноваційне житло, яке зводить Будівельна компанія “Інвестор” в с. Струмівка поруч із котеджним містечком “Струмочок”. У цьому ЖК запланували багато нових будівельних, архітектурних та інших рішень:

- Власна котельня, яка дозволить економити на опаленні та забере незручності, пов’язані з обслуговуванням котлів та газовими трубами в квартирах.
- Нові дизайни квартир та нова класифікація - за кількістю спалень, а не кімнат загалом.
- Перший будинок на Волині, зведений за технологію монолітних керамоблоків.

- Багато організованого простору для дозвілля мешканців поза квартирами - на першому поверсі буде просторий хол, де можна буде випити кави, організувати спільний перегляд фільмів чи спортивних матів тощо. Поруч із ЖК - буде велика зона для відпочинку і спортивні та дитячі майданчики.

- Професійна обслуговуюча компанія, яка буде доглядати за мережами, благоустроєм і т.д. Свого часу ОСББ стали хорошою альтернативою “жекам”, проте в “Амстердамі” вирішили рухатись далі і довірити обслуговування ЖК професійній компанії.
Хол у ЖК “Амстердам”
Хол у ЖК “Амстердам”
Хол у ЖК “Амстердам”
Хол у ЖК “Амстердам”
Хол у ЖК “Амстердам”
Хол у ЖК “Амстердам”

Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Ковель, вул. Глібова, 8 б

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?


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Теги: Амстердам, житло, продаж, квартири
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