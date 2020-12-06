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Як працюватиме луцький РАЦС у День закоханих

Як працюватиме луцький РАЦС у День закоханих
У День закоханих, 14 лютого, у Луцьку шлюби реєструватимуть з 8:00 год. до 20:00 год.

Про це розповіла ІА "Конкурент" заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольга Семенюк.

У День святого Валентина, 14 лютого, Луцький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану працюватиме попри те, що це – неділя.

Зі слів Ольги Семенюк, церемонії одруження триватимуть з 8:00 до 20:00 години. Також у День закоханих у Луцькому ДРАЦСі можна буде подати заяву на реєстрацію шлюбу, відсвяткувати заручини чи річницю весілля.

Станом на 29 січня 2021 року заяви на укладання шлюбу до Луцького відділу ДРАЦСу подали 11 пар молодят. Ця цифра може збільшитися, адже діє послуга “Шлюб за добу”, тому всі охочі зможуть одружитися. Луцький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану є учасником акції “Кохання поза часом”.

У зв’язку з карантинними обмеженнями церемонії одруження відбуватимуться за наявності засобів індивідуального захисту: масок і рукавичок.

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Теги: РАЦС, Луцьк, графік роботи, День закоханих
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