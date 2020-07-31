Як Волинь рятували від безробіття у «ковідний» рік

Через спад економіки, спричинений карантином, 2020 рік був унікальним і для ринку праці. У порівнянні з 2019 роком у 2020-му на Волині було значно більше безробітних і менше наявних вакансій.Про те, як допомагали підприємцям втриматися на «плаву» та шукали роботу людям, які стали безробітними, 29 січня під час пресконференції розповів директор Волинського обласного центру зайнятостіЗа його інформацією, послугами Волинської обласної служби зайнятості у 2020 році скористалися понад 60 тисяч осіб. Якщо у 2019 році 25 903 людини на Волині отримали статус безробітного, то у 2020-му цей показник – 33 953 людини.У 2020-му суттєво зросла у порівнянні з 2019 роком сума виплаченої допомоги по безробіттю. Якщо у 2019 році в області виплатили понад 221 мільйон гривень такої допомоги, то у 2020-му – майже 413 мільйонів. Це, до слова, пов’язують не лише з втратою роботи через карантин, але із звільненням працівників через реорганізацію деяких структур, наприклад, прокуратури чи РДА. Люди, які були скорочені чи вивільнені, до цього отримували чималі зарплати, тож і допомога по безробіттю для них нерідно сягала максимального розміру – 9 тисяч гривень в місяць на людину.Щодо вакансій, то їх у 2020 році у базі обласної служби зайнятості через загальний спад економіки було майже на 15 тисяч менше, ніж у 2019 році (41 850 проти 26 950). Натомість зріс рівень укомплектування вільних робочих місць.Незважаючи на «карантинні» особливості бізнесу, обласній службі зайнятості вдалося працевлаштувати майже 20 тисяч людей.«Частина сфери обслуговування не переставала працювати – це аптеки, АЗС, продовольчі магазини тощо. Аграрна сфера працює за будь-яких умов. Потреба була, звісно, у медпрацівниках. Просто «посипалися» вакансії водіїв, кур’єрів через те, що сервіси доставки стали працювати в рази активніше. У такі сфери і працевлаштовували, намагаючись це робити максимально швидко і якісно», - розповів Роман Романюк.43 людини в області у 2020 році отримали від служби зайнятостіодноразову допомогу на відкриття підприємницької діяльності. Це, каже Роман Романюк, суттєво менше, ніж було у 2019 році (151 особа) у зв'язку з тим, що усі активні програми центру зайнятості були заблоковані з початком карантину задля того, аби акумулювати кошти на підтримку тих, хто втратив роботу, саме через виплату допомоги по безробіттю. Тож це 43 людини, які встигли отримати одноразову допомогу у січні-лютому.Окрім того, за словами Романа Романюка, 326 осіб працевлаштували на новостворені робочі місця з компенсацією роботодавцям єдиного внеску. Це, зокрема, 96 осіб із дітьми, віком до 6-ти років, 23 особи передпенсійного віку, 6 людей з інвалідністю, 5 людей, які вперше вийшли на ринок праці. У 2019 році надали 466 таких компенсацій.Найбільш дієвою програмою у 2020-му році, каже Роман Романюк, була допомога по частковому безробіттю. Це нова програма, яка реалізовувалася саме під період карантину. Покликана вона була сприяти тому, аби роботодавці не звільняли працівників на період зниження активності їхньої діяльності.«У результаті це була фінансова підтримка у вигляді зарплати працівникам. 8 727 пакетів загалом були подані, з них понад 7 тисяч – за два тижні. Це два тижні просто шаленої роботи працівників центру зайнятості від 8 до 23 години щодня включно з вихідними. Зрештою, прийняли 7 433 позитивні рішення. Йдеться про 1 103 роботодавці, які подали відомості на 8479 осіб. 6 330 позитивних рішень стосувалися фізичних осіб-підприємців.Головне тут – те, що завдяки фінансовій підтримці вдалося зберегти 14 809 робочих місць», - наголошує директор Волинського обласного центру зайнятості. На це профінансували понад 107 мільйонів гривень.Ще одна послуга, яку надавали у Волинській обласній службі зайнятості, - це одноразова допомога у розмірі до 8 тисяч гривень на період посилення протиепідемічних заходів. Це допомога, яку адміністрував Пенсійний фонд через застосунок «Дія». У Волинському обалсному центрі зайнятості надавали допомогу лише юридичним особам. Зрештою, прийняли рішення про надання допомоги для 182 суб’єктів господарювання.Профінансували одноразову допомогу для 3 677 найманих працівників, які працювали у цих суб’єктів господарювання, на понад 13 мільйонів гривень.У 2020 році 2 458 безробітних проходили професійне навчання за направленням обласної служби зайнятості. Зокрема, 1529 людей навчалися у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, 182 людини – у вищих та професійно-технічних закладах області, ще 747 осіб стажувалися на підприємствах, в організаціях та установах.Роман Романюк наголосив, що рівень працевлаштування після закінчення профнавчання становив у 2020 році 98,8%.Навчили і працевлаштували, наприклад, 11 водіїв тролейбуса для Луцького підприємства електротранспорту, 13 покоївок для санаторію «Пролісок», 23 трактористи для господарств Горохівського і Луцького районів.У 2020 році Волинський обласний центр зайнятості зміг отримати понад 940 тисяч гривень завдяки єдиній платній послузі –. Зокрема, за видачу дозволів надійшло 529 тисяч 704 гривні, ще 411 992 гривні отримали за продовження дії дозволів.Серед роботодавців, які найбільше використовують працю іноземців на основі отриманих дозволів, – Іноземне підприємство «СТІМ Україна» (33 іноземці), ТзОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ГУБИН» (32), ТОВ «КРОНОСПАН УА» (18), ТОВ «ТОПО ПОВДЕР КОТІНГ КО.ЛТД» (4).Серед іноземців, які отримали дозвіл на працевлаштування на Волині минулоріч, – найбільше представників Індії (41), Білорусі (39), Туреччини (11), Польщі (9), Італії (7), Словаччини (7), Литви (6), Китаю (4). Дозволи отримали також по троє громадян таких країн, як Азербайджан, Румунія Німеччина. Два дозволи отримали громадяни Болгарії, стільки ж – Швеції та Росії, один – Узбекистану та Бельгії.До того ж, Роман Романюк розповів про проєкт «Успіх в дії», спрямований на сприяння економічному розвитку ОТГ. Зокрема, для потреб ОТГ за сприяння служби зайнятості на Волині 707 людей пройшли професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, 987 людей працевлаштували, 12 жителів ОТГ.Підсумовуючи, керівник Волинського обласного центру зайнятості зауважив: «2020-ий – це унікальний 2020 рік, який точно увійде в історію надовго через карантин і його наслідки. Коронавірус та карантин внесли свої корективи у роботу кожної структури і життя і побут кожної людини. Служба зайнятості – не виняток, але працювали так, аби максимально допомогти у тому, в чому компетентні, у тих умовах, в яких опинилися. Я не хотів би називати 2020 рік темним чи чорним, але мені дуже сподобалося, як сказав Уолт Дісней: «Іноді чорна смуга стає злітною».До слова, станом на кінець січня 2021 року – 12 400 безробітних стоять на обліку у всіх центрах зайнятості області.