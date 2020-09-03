Зеленський розповів, скільки платитимуть талановитим учням





Про він повідомив у своєму відеозверненні 29 січня та пояснив, про які саме суми йдеться, - пише



Так, перше — щодо стипендії для учнів за результатами ЗНО. За словами глави держави, це 250 стипендій, по 10 для кожного прекрасного регіону України. Щороку буде визначатися топ-10 найкращих учнів кожної області за результатами ЗНО. Кожен із цих учнів отримуватиме стипендію 10 тисяч гривень щомісяця, тобто всього кожен буде отримувати 120 тисяч на рік. Але за умови, що дитина обирає і навчається в українському виші.



Друге — премії переможцям всеукраїнських учнівських олімпіад. Виплата — 20 тис. грн кожному. Переможець міжнародної олімпіади отримає 100 тисяч гривень.



"Окремо додам, щомісячні стипендії від президента України переможці всеукраїнських та міжнародних олімпіад вже отримують, це вже діє", — додав Зеленський.



І третє, щороку будуть виділятися гранти президентом України для здобуття вищої освіти за кордоном. Це США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Канада, Японія, Китай, Південна Корея та інші. Обов'язкова умова — після отримання диплому повернення до України та робота на державній службі протягом трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо премій, стипендій та грантів для найрозумніших, найталановитіших учнів України.Про він повідомив у своєму відеозверненні 29 січня та пояснив, про які саме суми йдеться, - пише ТСН. Так, перше — щодо стипендії для учнів за результатами ЗНО. За словами глави держави, це 250 стипендій, по 10 для кожного прекрасного регіону України. Щороку буде визначатися топ-10 найкращих учнів кожної області за результатами ЗНО. Кожен із цих учнів отримуватиме стипендію 10 тисяч гривень щомісяця, тобто всього кожен буде отримувати 120 тисяч на рік. Але за умови, що дитина обирає і навчається в українському виші.Друге — премії переможцям всеукраїнських учнівських олімпіад. Виплата — 20 тис. грн кожному. Переможець міжнародної олімпіади отримає 100 тисяч гривень."Окремо додам, щомісячні стипендії від президента України переможці всеукраїнських та міжнародних олімпіад вже отримують, це вже діє", — додав Зеленський.І третє, щороку будуть виділятися гранти президентом України для здобуття вищої освіти за кордоном. Це США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Канада, Японія, Китай, Південна Корея та інші. Обов'язкова умова — після отримання диплому повернення до України та робота на державній службі протягом трьох років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію