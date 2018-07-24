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Чи загрожує людині штраф, якщо вона носить маску із сітки: пояснення поліцейського та адвоката

Чи загрожує людині штраф, якщо вона носить маску із сітки: пояснення поліцейського та адвоката
В Україні досі немає повної інформації про те, що таке “належне носіння маски”. Так, правоохоронці не мають права оштрафувати людину, якщо вона у масці, наприклад, із сітки.

Про це говорили експерти у студії програми «Позиція», пише "12 канал".

«У листопаді минулого року були внесені зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення і там прописали спосіб носіння маски. У випадку його недотримання настає відповідальність. Носінння масок і респіраторів прописано так, аби вони закривали і ніс, і рот. Це все. До листопада можна було маску і на потилиці носити», – каже адвокат Олег Лягутко.

Та яка має бути ця маска і з чого зроблена – теж питання. Начальник відділу управління превентивної діяльності ГУНП у Волинській області Валерій Чоботан каже, що підстав оштрафувати людину, якщо та у масці із сітки у них не буде.

Адвокат Олег Лягутко теж наголосив, що законодавчо у працівника поліції не буде підстав винести постанову чи скласти відповідний протокол. Зміни потрібно приймати на законодавчому рівні.


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Теги: штраф, маски із сітки, поліцейський, адвокат
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