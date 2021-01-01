На Рівненщині учень 10-го класу вкоротив собі віку





Про це журналістам



Про нещастя поліцію повідомили рідні у першій половині дня 28 січня.



Хлопцю було 16 років, він десятикласник місцевої школи. Його знайшли повішеним у сусідському господарстві.



Інформують, що родина підлітка має двоє діток. Покійний хлопчина був комунікабельним. Замкнутості чи відлюдькуватості за ним не помічали.



Причини смерті встановлюють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Новосілки на Рівненщині підліток скоїв самогубство.Про це журналістам Володимирець.city повідомили односельчани покійного. Цей факт підтвердили і в поліції.Про нещастя поліцію повідомили рідні у першій половині дня 28 січня.Хлопцю було 16 років, він десятикласник місцевої школи. Його знайшли повішеним у сусідському господарстві.Інформують, що родина підлітка має двоє діток. Покійний хлопчина був комунікабельним. Замкнутості чи відлюдькуватості за ним не помічали.Причини смерті встановлюють.

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