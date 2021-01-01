вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині учень 10-го класу вкоротив собі віку

На Рівненщині учень 10-го класу вкоротив собі віку
У селі Новосілки на Рівненщині підліток скоїв самогубство.

Про це журналістам Володимирець.city повідомили односельчани покійного. Цей факт підтвердили і в поліції.

Про нещастя поліцію повідомили рідні у першій половині дня 28 січня.

Хлопцю було 16 років, він десятикласник місцевої школи. Його знайшли повішеним у сусідському господарстві.

Інформують, що родина підлітка має двоє діток. Покійний хлопчина був комунікабельним. Замкнутості чи відлюдькуватості за ним не помічали.

Причини смерті встановлюють.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: учень, самогубство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
30 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 13:51
На Рівненщині учень 10-го класу вкоротив собі віку
Сьогодні, 13:48
Чи загрожує людині штраф, якщо вона носить маску із сітки: пояснення поліцейського та адвоката
Сьогодні, 13:31
Зеленський розповів, скільки платитимуть талановитим учням
Сьогодні, 13:25
Незаконні рубки дерев: на Волині посадовцю одного із державних лісгоспів повідомили про підозру
Сьогодні, 12:37
Схожі новини
Щодо працівників ізолятора у Ковелі, де повісився підозрюваний, відкрили «кримінал» Щодо працівників ізолятора у Ковелі, де повісився підозрюваний, відкрили «кримінал»
28 січень, 12:15
На Волині 64-річний чоловік вчинив самогубство На Волині 64-річний чоловік вчинив самогубство
15 січень, 12:23
На Волині засудили учня, який торгував наркотиками На Волині засудили учня, який торгував наркотиками
14 січень, 07:35
У районі ДПЗ чоловік випав з вікна багатоповерхівки У районі ДПЗ чоловік випав з вікна багатоповерхівки
12 січень, 16:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
30 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 13:51
 0
На Рівненщині учень 10-го класу вкоротив собі віку
Сьогодні, 13:48
 0
Чи загрожує людині штраф, якщо вона носить маску із сітки: пояснення поліцейського та адвоката
Сьогодні, 13:31
 0
Зеленський розповів, скільки платитимуть талановитим учням
Сьогодні, 13:25
 0
Незаконні рубки дерев: на Волині посадовцю одного із державних лісгоспів повідомили про підозру
Сьогодні, 12:37
 0
Медіа
відео
1/8