На Волині врятували песика, лапа якого застрягла між парканом та бетонною огорожею





Сталося це сьогодні, 29 січня, на вулиці 22-о січня у Ковелі, повідомив на своїй сторінці у фейсбуці речник обласного управління ДСНС Володимир Нестеров.



"Операція" з порятунку чотирилапого красеня породи Шарпей тривала близько 20 хвилин.



Рятувальники застосували спеціальний гідравлічний інструмент, аби визволити песика.



"П.С. діям професіоналів-рятувальників пес не опирався, хоча до прибуття служби 101 надати йому допомогу намагались перехожі", - написав Нестеров.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рятувальники 4-ї ДПРЧ Ковельського МРВ УДСНС України у Волинській області вивільнили з пастки песика, лапа якого застрягла між парканом та бетонною огорожею.Сталося це сьогодні, 29 січня, на вулиці 22-о січня у Ковелі, повідомив на своїй сторінці у фейсбуці речник обласного управління ДСНС"Операція" з порятунку чотирилапого красеня породи Шарпей тривала близько 20 хвилин.Рятувальники застосували спеціальний гідравлічний інструмент, аби визволити песика."П.С. діям професіоналів-рятувальників пес не опирався, хоча до прибуття служби 101 надати йому допомогу намагались перехожі", - написав Нестеров.

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