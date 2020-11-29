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На Волині врятували песика, лапа якого застрягла між парканом та бетонною огорожею

На Волині врятували песика, лапа якого застрягла між парканом та бетонною огорожею
Рятувальники 4-ї ДПРЧ Ковельського МРВ УДСНС України у Волинській області вивільнили з пастки песика, лапа якого застрягла між парканом та бетонною огорожею.

Сталося це сьогодні, 29 січня, на вулиці 22-о січня у Ковелі, повідомив на своїй сторінці у фейсбуці речник обласного управління ДСНС Володимир Нестеров.

"Операція" з порятунку чотирилапого красеня породи Шарпей тривала близько 20 хвилин.

Рятувальники застосували спеціальний гідравлічний інструмент, аби визволити песика.

"П.С. діям професіоналів-рятувальників пес не опирався, хоча до прибуття служби 101 надати йому допомогу намагались перехожі", - написав Нестеров.
На Волині врятували песика, лапа якого застрягла між парканом та бетонною огорожею



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Теги: добрі справи, порятунок, пес, Ковель
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