На Чернігівщині водій збив на смерть вагітну жінку та втік. ВІДЕО





Про це



28 січня близько 19-ї години до поліції надійшло повідомленння про дорожньо-транспортну пригоду неподалік АЗС в селищі Березна Чернігівського району. 40-річний місцевий мешканець за кермом автомобіля Opel Vivaro наїхав на двох жінок, що рухалися на велосипедах у попутному напрямку.



Внаслідок зіткнення 32-річна вагітна жінка загинула на місці пригоди. Друга місцева мешканка отримала тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги потерпіла відмовилась від госпіталізації.Після скоєння ДТП водій з місця події втік, залишивши автомобіль.



Слідчий розслідує провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.



ОНОВЛЕНО



Поліція встановила місцезнаходження водія мікроавтобуса. Щойно слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Чернігівській області затримав чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Чернігівщині водій буса наїхав на двох жінок в селищі Березна та втік з міця події. Внаслідок ДТП одна з постраждалих загинула на місці.Про це повідомляє ГУНП у Чернігівській області.28 січня близько 19-ї години до поліції надійшло повідомленння про дорожньо-транспортну пригоду неподалік АЗС в селищі Березна Чернігівського району. 40-річний місцевий мешканець за кермом автомобіля Opel Vivaro наїхав на двох жінок, що рухалися на велосипедах у попутному напрямку.Внаслідок зіткнення 32-річна вагітна жінка загинула на місці пригоди. Друга місцева мешканка отримала тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги потерпіла відмовилась від госпіталізації.Після скоєння ДТП водій з місця події втік, залишивши автомобіль.Слідчий розслідує провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.ОНОВЛЕНОПоліція встановила місцезнаходження водія мікроавтобуса. Щойно слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Чернігівській області затримав чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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