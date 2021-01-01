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На Чернігівщині водій збив на смерть вагітну жінку та втік. ВІДЕО

На Чернігівщині водій збив на смерть вагітну жінку та втік. ВІДЕО
На Чернігівщині водій буса наїхав на двох жінок в селищі Березна та втік з міця події. Внаслідок ДТП одна з постраждалих загинула на місці.

Про це повідомляє ГУНП у Чернігівській області.

28 січня близько 19-ї години до поліції надійшло повідомленння про дорожньо-транспортну пригоду неподалік АЗС в селищі Березна Чернігівського району. 40-річний місцевий мешканець за кермом автомобіля Opel Vivaro наїхав на двох жінок, що рухалися на велосипедах у попутному напрямку.

Внаслідок зіткнення 32-річна вагітна жінка загинула на місці пригоди. Друга місцева мешканка отримала тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги потерпіла відмовилась від госпіталізації.Після скоєння ДТП водій з місця події втік, залишивши автомобіль.

Слідчий розслідує провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

ОНОВЛЕНО

Поліція встановила місцезнаходження водія мікроавтобуса. Щойно слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Чернігівській області затримав чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.


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Теги: смертельна аварія, вагітна, Чернігівська область
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Коментарі 1
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А у нас на Волині Палмця захопив весь інфломаційнмй простір.
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