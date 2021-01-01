Волинянина, якого затримали після сутички з поліцією, відпустили під нічний домашній арешт





Про це



53-річного мешканця с. Брониця Камінь-Каширського району ще восени оголосили в розшук, оскільки йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального Кодексу України (опір правоохоронцям). Однак зловмисник не з’являвся в суд для обрання



Останні кілька місяців на його пошуки та затримання поліція залучила значні сили й засоби. 26 січня поліцейські виявили й затримали підозрюваного за місцем проживання у цьому селі. Правоохоронці доставили його в Луцьк, помістили в ізолятор тимчасового тримання та клопотали, аби затриманого взяли під варту. Однак 27 січня суд прийняв рішення про інший запобіжний захід – нічний домашній арешт.



Прокурор у справі подаватиме апеляцію на таке рішення суду про запобіжний захід, аби його змінили, адже він є надто м’яким щодо особи, яка підозрюється в серйозному злочині.



Нагадаємо, ще в серпні 2020 року цей мешканець у селі Брониця разом з родичами та односельцями застосував фізичну силу до працівників поліції, чинив їм активний фізичний опір, штовхав та шарпав за формений одяг, чим перешкоджав виконувати службові обов’язки. Згодом за такі злодіяння йому була оголошена підозра за ч. 2 ст. 342 Кримінального Кодексу України (опір правоохоронцю).



Як зазначили у поліції, що завдяки спецпідрозділам у цьому населеному пункті вдалось навести лад та припинити залякування громадян.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянина, який чинив опір поліцейським та тривалий час переховувався від слідства, суд відпустив під нічний домашній арешт.Про це йдеться на сайті ГУНП у ВОлинській області.53-річного мешканця с. Брониця Камінь-Каширського району ще восени оголосили в розшук, оскільки йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального Кодексу України (опір правоохоронцям). Однак зловмисник не з’являвся в суд для обрання запобіжного заходу, покинув місце проживання і переховувався. Нині, за рішенням суду, він знову вдома.Останні кілька місяців на його пошуки та затримання поліція залучила значні сили й засоби. 26 січня поліцейські виявили й затримали підозрюваного за місцем проживання у цьому селі. Правоохоронці доставили його в Луцьк, помістили в ізолятор тимчасового тримання та клопотали, аби затриманого взяли під варту. Однак 27 січня суд прийняв рішення про інший запобіжний захід – нічний домашній арешт.Прокурор у справі подаватиме апеляцію на таке рішення суду про запобіжний захід, аби його змінили, адже він є надто м’яким щодо особи, яка підозрюється в серйозному злочині.Нагадаємо, ще в серпні 2020, чинив їм активний фізичний опір, штовхав та шарпав за формений одяг, чим перешкоджав виконувати службові обов’язки. Згодом за такі злодіяння йому була оголошена підозра за ч. 2 ст. 342 Кримінального Кодексу України (опір правоохоронцю).Як зазначили у поліції, що завдяки спецпідрозділам у цьому населеному пункті вдалось навести лад та припинити залякування громадян.

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