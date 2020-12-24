Лучани вшанували пам’ять Героїв Крут. ФОТО

29 січня в Україні вшановують пам’ять молодих патріотів, що віддали своє життя за Україну у битві під Крутами.Тож сьогодні заступник голови ОДА, заступник голови обласної радик, Луцький міський головата представники громадськості поклали квіти до пам’ятного знака, що знаходиться на вулиці Героїв Крут у місті Луцьку, - інформують у Волинській ОДА.Духовенство на чолі із Митрополитом Луцьким і Волинськимвідслужили панахиду за загиблими захисниками УНР, які більше як 100 років тому на залізничній станції біля села Крути у Чернігівській області вступили у нерівний бій із більшовицькою навалою.«У цей день ми приходимо сюди, щоб виявити свою шану до студентів, які у важкі хвилини випробовувань України, стали на її захист. Сьогодні ми згадуємо скорботну частину із історії нашої держави, коли патріотизм, любов до своєї землі спонукала українців до дій. Ми повинні робити висновки і вшановувати своїх Героїв та Україну, не словом, а ділом», - звернувся митрополит Михаїл до присутніх.Потому усі присутні вшанували Героїв Крут хвилиною мовчання.Бій під Крутами - це локальна битва, що мала велике геополітичне значення. Успішна оборонна операція українських добровольців змогла стримати на декілька днів наступ переважаючих сил ворога. Це дало змогу представникам Української Народної Республіки підписати Брестський мирний договір із країнами Четверного Союзу, що означав визнання самостійної УНР суб’єктом міжнародних відносин.Події Української революції засвідчили: державність без армії неможлива, а сміливість та жертовність крутянців зробила їх прикладом для майбутніх поколінь захисників України.