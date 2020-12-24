вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани вшанували пам’ять Героїв Крут. ФОТО

Лучани вшанували пам’ять Героїв Крут. ФОТО
29 січня в Україні вшановують пам’ять молодих патріотів, що віддали своє життя за Україну у битві під Крутами.

Тож сьогодні заступник голови ОДА Олександр Троханенко, заступник голови обласної ради Юрій Поліщук, Луцький міський голова Ігор Поліщук та представники громадськості поклали квіти до пам’ятного знака, що знаходиться на вулиці Героїв Крут у місті Луцьку, - інформують у Волинській ОДА.

Духовенство на чолі із Митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом відслужили панахиду за загиблими захисниками УНР, які більше як 100 років тому на залізничній станції біля села Крути у Чернігівській області вступили у нерівний бій із більшовицькою навалою.

«У цей день ми приходимо сюди, щоб виявити свою шану до студентів, які у важкі хвилини випробовувань України, стали на її захист. Сьогодні ми згадуємо скорботну частину із історії нашої держави, коли патріотизм, любов до своєї землі спонукала українців до дій. Ми повинні робити висновки і вшановувати своїх Героїв та Україну, не словом, а ділом», - звернувся митрополит Михаїл до присутніх.

Потому усі присутні вшанували Героїв Крут хвилиною мовчання.

Довідково
Бій під Крутами - це локальна битва, що мала велике геополітичне значення. Успішна оборонна операція українських добровольців змогла стримати на декілька днів наступ переважаючих сил ворога. Це дало змогу представникам Української Народної Республіки підписати Брестський мирний договір із країнами Четверного Союзу, що означав визнання самостійної УНР суб’єктом міжнародних відносин.
Події Української революції засвідчили: державність без армії неможлива, а сміливість та жертовність крутянців зробила їх прикладом для майбутніх поколінь захисників України.

Лучани вшанували пам’ять Героїв Крут. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять Героїв Крут. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять Героїв Крут. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять Героїв Крут. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять Героїв Крут. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять Героїв Крут. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять Героїв Крут. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять Героїв Крут. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять Героїв Крут. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пам’ять Героїв Крут, вшанування, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучани вшанували пам’ять Героїв Крут. ФОТО
Сьогодні, 15:12
У Луцьку пасажир авто, за кермом якого був п'яний водій, обматюкав патрульних та погрожував розправою
Сьогодні, 15:08
Волинянина, якого затримали після сутички з поліцією, відпустили під нічний домашній арешт
Сьогодні, 14:52
У Луцьку продавці магазину утворили стихійне сміттєзвалище на узбіччі. ФОТО
Сьогодні, 14:40
На Чернігівщині водій збив на смерть вагітну жінку та втік. ВІДЕО
Сьогодні, 14:25
Схожі новини
У Луцьку вшанували пам'ять В’ячеслава Чорновола. ФОТО У Луцьку вшанували пам'ять В’ячеслава Чорновола. ФОТО
24 грудень, 2020, 13:10
У Луцьку колишні в'язні фашистських концтаборів розповіли про найстрашніші роки життя. ВІДЕО У Луцьку колишні в'язні фашистських концтаборів розповіли про найстрашніші роки життя. ВІДЕО
26 листопад, 2020, 17:47
Із соняшниками в руках та зі сльозами на очах: як лучани вшанували пам’ять загиблих в АТО/ООС захисників України. ФОТО Із соняшниками в руках та зі сльозами на очах: як лучани вшанували пам’ять загиблих в АТО/ООС захисників України. ФОТО
29 серпень, 2020, 15:06
У Луцьку вшанували пам'ять Тараса Шевченка У Луцьку вшанували пам'ять Тараса Шевченка
22 травень, 2020, 19:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани вшанували пам’ять Героїв Крут. ФОТО
Сьогодні, 15:12
 0
У Луцьку пасажир авто, за кермом якого був п'яний водій, обматюкав патрульних та погрожував розправою
Сьогодні, 15:08
 0
Волинянина, якого затримали після сутички з поліцією, відпустили під нічний домашній арешт
Сьогодні, 14:52
 0
У Луцьку продавці магазину утворили стихійне сміттєзвалище на узбіччі. ФОТО
Сьогодні, 14:40
 0
На Чернігівщині водій збив на смерть вагітну жінку та втік. ВІДЕО
Сьогодні, 14:25
 0
Медіа
відео
1/8