вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині 909 працівників РДА втратять роботу через укрупнення районів

На Волині 909 працівників РДА втратять роботу через укрупнення районів
На Волині через новий територіально-адміністративний устрій (укрупнення районів) під вивільнення потрапляють 909 працівників райдержадміністрацій та їхніх структурних підрозділів.

Про це під час пресконференції 29 січня повідомив директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.

За його словами, пошук шляхів вирішення проблеми подальшого працевлаштування вивільнених працівників РДА і матеріальна допомога тим, хто залишиться без роботи, – одне з пріоритетних наразі питань у для обласного центру зайнятості. Тож, лише за останні два тижні провели 30 зустрічей з керівниками та колективами РДА, аби розуміти, скільки людей стануть на облік, пояснити, які є шляхи вирішення ситуації тощо.

На Волині 909 працівників РДА втратять роботу через укрупнення районів


«У результаті цих зустрічей зараз ми вже розуміємо, що 49 людей із цих 909 підуть на пенсію, 271 особа буде працевлаштована (хтось піде працювати в органи самоврядування новостворених ОТГ, хтось – в структурні підрозділи новостворених адміністрацій тощо). Станом на зараз ми очікуємо, що 552 особи прийдуть ставати на облік у центри зайнятості. Продовжуємо далі працювати з цими людьми», – розповів Роман Романюк.

Він додав, що цю діяльність наразі провадять, насамперед, задля того, аби працевлаштувати максимальну кількість вивільнених працівників РДА. Адже чим більша кількість стане на облік ЦЗ, тим більшим навантаженням це стане для бюджету.

«Це здебільшого держслужбовці, чиновники, які мають надбавки за ранги, вислугу років, загалом – непогані заробітні плати. Тому у більшості випадків вони претендуватимуть на максимальні виплати по безробіттю, тобто 9 тисяч гривень в місяць для однієї людини», – каже директор Волинського обласного центру зайнятості.

Станом на 29 січня у базі вакансій Волинського обласного центру зайнятості – 994 вакансії. Їх, звісно, теж пропонують і пропонуватимуть вивільненим працівникам РДА, утім 60% із цієї кількості – це робітничі професії.

На Волині 909 працівників РДА втратять роботу через укрупнення районів


«Профнавчання ми, звісно, теж пропонуємо. Але коли людина 20 років була держслужбовцем, то морально їй важко перелаштуватися і зрозуміти, що життя динамічне і треба інколи бути гнучким у професійному житті», – резюмував Роман Романюк.

Нагадаємо, згідно з новим територіально-адміністративним устроєм України з 1 січня на Волині – 4 райони замість 16-ти: Камінь-Каширський, Ковельський, Володимир-Волинський та Луцький. Тож, відповідно, залишиться лише чотири районні державні адміністрації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: РДА, Роман Романюк, працевлаштування, Волинь, центри зайнятості
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин інсценував викрадення власного автомобіля
Сьогодні, 16:14
Судитимуть чотирьох посадовців шахти у Нововолинську, яких затримали на хабарі
Сьогодні, 16:05
На Волині 909 працівників РДА втратять роботу через укрупнення районів
Сьогодні, 15:55
Вживав наркотики і бив дружину з дитиною: у Луцьку за домашнє насильство затримали чоловіка
Сьогодні, 15:48
Лучани вшанували пам’ять Героїв Крут. ФОТО
Сьогодні, 15:12
Схожі новини
Найбільше – індусів: люди з яких країн їхали працювати на Волинь минулоріч Найбільше – індусів: люди з яких країн їхали працювати на Волинь минулоріч
Сьогодні, 16:42
Повідомили, скільки людей працюватимуть у реорганізованих РДА на Волині Повідомили, скільки людей працюватимуть у реорганізованих РДА на Волині
05 січень, 13:51
Троє працівників РДА на Волині захворіли на коронавірус Троє працівників РДА на Волині захворіли на коронавірус
09 червень, 2020, 13:15
Головою РДА на Волині може стати людина, яка вже керувала районом за часів Кучми Головою РДА на Волині може стати людина, яка вже керувала районом за часів Кучми
30 квітень, 2020, 11:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зміни на ринку ЖКГ, карантин та нові можливості для бізнесу. Розмова з генеральним директором керуючої компанії «Місто для людей»*
Сьогодні, 16:54
 0
У Нововолинську подружжя отруїлось чадним газом
Сьогодні, 16:50
 0
Найбільше – індусів: люди з яких країн їхали працювати на Волинь минулоріч
Сьогодні, 16:42
 0
На Волині лікарі врятували нирку молодого чоловіка, де був чималий камінь
Сьогодні, 16:25
 0
Волинянин інсценував викрадення власного автомобіля
Сьогодні, 16:14
 0
Медіа
відео
1/8