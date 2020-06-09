На Волині 909 працівників РДА втратять роботу через укрупнення районів

На Волині через новий територіально-адміністративний устрій (укрупнення районів) під вивільнення потрапляють 909 працівників райдержадміністрацій та їхніх структурних підрозділів.Про це під час пресконференції 29 січня повідомив директор Волинського обласного центру зайнятостіЗа його словами, пошук шляхів вирішення проблеми подальшого працевлаштування вивільнених працівників РДА і матеріальна допомога тим, хто залишиться без роботи, – одне з пріоритетних наразі питань у для обласного центру зайнятості. Тож, лише за останні два тижні провели 30 зустрічей з керівниками та колективами РДА, аби розуміти, скільки людей стануть на облік, пояснити, які є шляхи вирішення ситуації тощо.«У результаті цих зустрічей зараз ми вже розуміємо, що 49 людей із цих 909 підуть на пенсію, 271 особа буде працевлаштована (хтось піде працювати в органи самоврядування новостворених ОТГ, хтось – в структурні підрозділи новостворених адміністрацій тощо). Станом на зараз ми очікуємо, що 552 особи прийдуть ставати на облік у центри зайнятості. Продовжуємо далі працювати з цими людьми», – розповів Роман Романюк.Він додав, що цю діяльність наразі провадять, насамперед, задля того, аби працевлаштувати максимальну кількість вивільнених працівників РДА. Адже чим більша кількість стане на облік ЦЗ, тим більшим навантаженням це стане для бюджету.«Це здебільшого держслужбовці, чиновники, які мають надбавки за ранги, вислугу років, загалом – непогані заробітні плати. Тому у більшості випадків вони претендуватимуть на максимальні виплати по безробіттю, тобто 9 тисяч гривень в місяць для однієї людини», – каже директор Волинського обласного центру зайнятості.Станом на 29 січня у базі вакансій Волинського обласного центру зайнятості – 994 вакансії. Їх, звісно, теж пропонують і пропонуватимуть вивільненим працівникам РДА, утім 60% із цієї кількості – це робітничі професії.«Профнавчання ми, звісно, теж пропонуємо. Але коли людина 20 років була держслужбовцем, то морально їй важко перелаштуватися і зрозуміти, що життя динамічне і треба інколи бути гнучким у професійному житті», – резюмував Роман Романюк.Нагадаємо, згідно з новим територіально-адміністративним устроєм України з 1 січня на Волині – 4 райони замість 16-ти: Камінь-Каширський, Ковельський, Володимир-Волинський та Луцький. Тож, відповідно, залишиться лише чотири районні державні адміністрації.