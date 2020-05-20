Вживав наркотики і бив дружину з дитиною: у Луцьку за домашнє насильство затримали чоловіка

У Луцьку гвардійці затримали двох чоловіків з наркотичними речовинами. Один з них здійснював домашнє насилля.Так, 28 січня близько 19:15 під час несення служби з охорони громадського порядку у місті наряд автопатруля отримав повідомлення про домашнє насилля, - інформує пресслужба Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.Прибувши на виклик у квартиру по проспекту Відродження, військовослужбовці побачили жінку та дитину з явними ознаками побиття. Заявниця розповіла, що 36-річний чоловік не віддавав їй дитину і бив обох. Також вона зазначила, що у чоловіка ймовірно є наркотичні речовини і вказала на їх місцезнаходження. Військовий наряд виявив у квартирі на столі пристрій для вживання наркотиків та два згортки з порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на наркотичну.На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу та співробітників сектору протидії домашньому насильству Луцького районного управління поліції.Дитину повернули матері, а наркотичні речовини вилучили та направили на дослідження.Цього ж дня наряд іншого автопатруля на вулиці Привокзальній під час поверхневого огляду виявив та вилучив у громадянина 1971 року народження шприц з прозорою речовиною, схожою на наркотичну. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.