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Волинські лікарі врятували від ампутації ногу пацієнта. ФОТО 18+

Волинські лікарі врятували від ампутації ногу пацієнта. ФОТО 18+
У Ковельському МТМО провели складну операцію - стегново-підколінне алошунтування зліва.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив завідувач відділення ангіографії та ендоваскулярної хірургії медзакладу Олександр Голуб.

За його словами, пацієнту встановили штучний армований протез судини для відновлення кровотоку в нозі.

"Завдяки такій операції кінцівку вдалося врятувати від ампутації і вже через декілька днів пацієнт був виписаний додому, як кажуть, на свої двох!", - відзначив лікар.
Волинські лікарі врятували від ампутації ногу пацієнта. ФОТО 18+

Волинські лікарі врятували від ампутації ногу пацієнта. ФОТО 18+

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Теги: медицина, операція, Ковельське МТМО
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Коментарі 1
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Правильніше, очевидячки: врятували людину від ампутації ноги.
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