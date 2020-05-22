Волинські лікарі врятували від ампутації ногу пацієнта. ФОТО 18+
Сьогодні, 17:43
У Ковельському МТМО провели складну операцію - стегново-підколінне алошунтування зліва.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив завідувач відділення ангіографії та ендоваскулярної хірургії медзакладу Олександр Голуб.
За його словами, пацієнту встановили штучний армований протез судини для відновлення кровотоку в нозі.
"Завдяки такій операції кінцівку вдалося врятувати від ампутації і вже через декілька днів пацієнт був виписаний додому, як кажуть, на свої двох!", - відзначив лікар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив завідувач відділення ангіографії та ендоваскулярної хірургії медзакладу Олександр Голуб.
За його словами, пацієнту встановили штучний армований протез судини для відновлення кровотоку в нозі.
"Завдяки такій операції кінцівку вдалося врятувати від ампутації і вже через декілька днів пацієнт був виписаний додому, як кажуть, на свої двох!", - відзначив лікар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Правильніше, очевидячки: врятували людину від ампутації ноги.
Останні новини
Волинські лікарі врятували від ампутації ногу пацієнта. ФОТО 18+
Сьогодні, 17:43
У Ковелі з гаража викрали велосипеди і бензопили
Сьогодні, 17:23
Трьох грабіжників-гастролерів, які викрали у волинянина понад мільйон гривень, постануть перед судом
Сьогодні, 17:20