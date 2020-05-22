Волинські лікарі врятували від ампутації ногу пацієнта. ФОТО 18+





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив завідувач відділення ангіографії та ендоваскулярної хірургії медзакладу Олександр Голуб.



За його словами, пацієнту встановили штучний армований протез судини для відновлення кровотоку в нозі.



"Завдяки такій операції кінцівку вдалося врятувати від ампутації і вже через декілька днів пацієнт був виписаний додому, як кажуть, на свої двох!", - відзначив лікар.





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