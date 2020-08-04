Судитимуть чотирьох посадовців шахти у Нововолинську, яких затримали на хабарі





Правоохоронці встановили, що посадовці реалізували понад 53 тонни вугілля шляхом відпуску поза бухгалтерським обліком. Це спричинило державі більше 100 тисяч гривень збитків, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



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У кінці липня 2020 року правоохоронці із залученням спецпідрозділу КОРД затримали "на гарячому" одного із фігурантів по справі: він отримав чергову суму «відкату» у розмірі 23 тисячі гривень за кам’яне вугілля, яке незаконно реалізували та відвантажили.



Під час обшуку у службовому кабінеті іншого фігуранта правоохоронці вилучили гроші, отримані незаконним шляхом, та інші речові докази по справі.



«Четверо посадовців шахти вносили до товарно-транспортних накладних завідомо недостовірні відомості про об’єми завантаженого кам’яного вугілля. Фактично, відвантажувалось вдвічі більше вугілля від зазначеного по бухгалтерських обліках. Окрім цього, фігуранти вимагали неправомірну вигоду за здійснення своєї незаконної діяльності», - повідомив начальник слідчого управління ГУНП Олександр Нерух.



Нині слідчі оголосили посадовцям про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за кількома статтями Кримінального Кодексу України. Зокрема, усіх чотирьох судитимуть за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст. 191 ККУ), службове підроблення (ч.1 ст. 366 ККУ) та вчинення кримінального правопорушення організованою групою (ч.3 ст. 28 ККУ).

Двоє з них отримають покарання ще за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст. 368 ККУ).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Четверо посадовців, які в Нововолинську у складі організованої групи розтрачали бюджетні кошти та брали хабарі , постануть перед судом.Правоохоронці встановили, що посадовці реалізували понад 53 тонни вугілля шляхом відпуску поза бухгалтерським обліком. Це спричинило державі більше 100 тисяч гривень збитків, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.У кінці липня 2020 року правоохоронці із залученням спецпідрозділу КОРД затримали "на гарячому" одного із фігурантів по справі: він отримав чергову суму «відкату» у розмірі 23 тисячі гривень за кам’яне вугілля, яке незаконно реалізували та відвантажили.Під час обшуку у службовому кабінеті іншого фігуранта правоохоронці вилучили гроші, отримані незаконним шляхом, та інші речові докази по справі.«Четверо посадовців шахти вносили до товарно-транспортних накладних завідомо недостовірні відомості про об’єми завантаженого кам’яного вугілля. Фактично, відвантажувалось вдвічі більше вугілля від зазначеного по бухгалтерських обліках. Окрім цього, фігуранти вимагали неправомірну вигоду за здійснення своєї незаконної діяльності», - повідомив начальник слідчого управління ГУНПНині слідчі оголосили посадовцям про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за кількома статтями Кримінального Кодексу України. Зокрема, усіх чотирьох судитимуть за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст. 191 ККУ), службове підроблення (ч.1 ст. 366 ККУ) та вчинення кримінального правопорушення організованою групою (ч.3 ст. 28 ККУ).Двоє з них отримають покарання ще за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст. 368 ККУ).

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