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На Волині лікарі врятували нирку молодого чоловіка, де був чималий камінь

На Волині лікарі врятували нирку молодого чоловіка, де був чималий камінь
У Центрі ендоурології та літотрипсії Ковельського МТМО пацієнту врятували нирку, у якій почалися незворотні зміни.

Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Немісцевий молодий чоловік, який довго хворів сечокам’яною хворою, вперше звернувся у Центр ендоурології та літотрипсії Ковельського МТМО зі скаргами на болі в попереку, які турбували його досить тривалий час. Як наслідок - камінь у лівій нирці досяг загрозливих розмірів - 23 міліметри, що спричинило анатомічну зміну будови нирки.

Лікарі кажуть, що втрачений час міг коштувати 33-річному пацієнту втрати життєво важливого органу. Тож ковельські медики у найкоротші терміни провели усі необхідні обстеження. Урологи Зубок М.О. та Гаврилюк М.І., зробили малоінвазивну операцію PCNL (черезшкірну нефролітотрипсію), подробивши та забравши камінь через невеликий розріз.

Операція пройшла успішно та безболісно для хворого. Нирку врятували Пацієнт почувається добре та уже виписаний з лікарні.
На Волині лікарі врятували нирку молодого чоловіка, де був чималий камінь

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Теги: медицина, операція, МТМО, Ковель
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