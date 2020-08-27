Волинянин інсценував викрадення власного автомобіля
Сьогодні, 16:14
Волинянин постане перед судом за неправдиве повідомлення про злочин.
Інформують, що у четвер, 21 січня, до Луцького районного управління поліції звернувся 30-річний житель обласного центру. Чоловік, перебуваючи у службовому кабінеті поліцейських, офіційно заявив, що невідомий незаконно заволодів його автомобілем Toyota вартістю понад 200 тис. грн, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.
У рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що насправді факту незаконного заволодіння транспортним засобом не було. Заявник інсценував викрадення автомобіля.
Відповідно слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 383 (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення) та ч. 2 ст. 384 (Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) Кримінального кодексу України.
Після оголошення волинянину про підозру в інкримінованих злочинах та проведення усіх необхідних слідчих дій кримінальне провадження з обвинувальним актом скерують до суду.
Досудове розслідування триває.
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Інформують, що у четвер, 21 січня, до Луцького районного управління поліції звернувся 30-річний житель обласного центру. Чоловік, перебуваючи у службовому кабінеті поліцейських, офіційно заявив, що невідомий незаконно заволодів його автомобілем Toyota вартістю понад 200 тис. грн, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.
У рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що насправді факту незаконного заволодіння транспортним засобом не було. Заявник інсценував викрадення автомобіля.
Відповідно слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 383 (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення) та ч. 2 ст. 384 (Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) Кримінального кодексу України.
Після оголошення волинянину про підозру в інкримінованих злочинах та проведення усіх необхідних слідчих дій кримінальне провадження з обвинувальним актом скерують до суду.
Досудове розслідування триває.
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Волинянин інсценував викрадення власного автомобіля
Сьогодні, 16:14