Волинянин інсценував викрадення власного автомобіля

Волинянин постане перед судом за неправдиве повідомлення про злочин.Інформують, що у четвер, 21 січня, до Луцького районного управління поліції звернувся 30-річний житель обласного центру. Чоловік, перебуваючи у службовому кабінеті поліцейських, офіційно заявив, що невідомий незаконно заволодів його автомобілем Toyota вартістю понад 200 тис. грн, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.У рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що насправді факту незаконного заволодіння транспортним засобом не було. Заявник інсценував викрадення автомобіля.Відповідно слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 383 (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення) та ч. 2 ст. 384 (Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) Кримінального кодексу України.Після оголошення волинянину про підозру в інкримінованих злочинах та проведення усіх необхідних слідчих дій кримінальне провадження з обвинувальним актом скерують до суду.Досудове розслідування триває.