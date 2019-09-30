У Нововолинську подружжя отруїлось чадним газом





Про це повідомляє



Інформують, що чоловік і жінка снідали на кухні. Раптом їм стало зле, обом запаморочилося. Тож вони дивом устигли викликати “швидку”.



Газівники,які прибули на виклик теж опломбували джерело і причину нещасного випадку – водонагрівну колонку, яку самовільно встановили попередні власники квартири.



Потерпілі придбали помешкання ще 20 років тому. Кажуть, досі проблем із витяжкою не було.



Як зауважив офіцер поліції Віктор Циплаков, витяжну трубу без будь-яких дозволів і погоджень колишні господарі вивели у вікно на кухні.



Медики зі “швидкої” надали допомогу потерпілим, від госпіталізації вони відмовились.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську у багатоквартирному будинку №4, що розташований у 15–му мікрорайоні міста, двоє мешканців на 2-му поверсі отруїлись чадним газом.Про це повідомляє «Радар» Інформують, що чоловік і жінка снідали на кухні. Раптом їм стало зле, обом запаморочилося. Тож вони дивом устигли викликати “швидку”.Газівники,які прибули на виклик теж опломбували джерело і причину нещасного випадку – водонагрівну колонку, яку самовільно встановили попередні власники квартири.Потерпілі придбали помешкання ще 20 років тому. Кажуть, досі проблем із витяжкою не було.Як зауважив офіцер поліції, витяжну трубу без будь-яких дозволів і погоджень колишні господарі вивели у вікно на кухні.Медики зі “швидкої” надали допомогу потерпілим, від госпіталізації вони відмовились.

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