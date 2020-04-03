Троє грабіжників-гастролерів, які викрали у волинянина понад мільйон гривень, постануть перед судом





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Досудовим слідством встановлено, що упродовж червня-серпня 2020 року вони вчинили грабіж на території



Неофіційний керівник «банди», який раніше мав проблеми з законом, розробив цілий план злочинної діяльності, який передбачав домовленість з іншими особами на вчинення спільних протиправних дій, розподіл обов’язків між учасниками злочинної групи, підшукання об’єктів вчинення злочинів, у власності яких могли бути кошти та цінності у великих та особливо великих розмірах.



Таких двох спільників він знайшов, і вже 24 червня у м. Кременець на Тернопільщині угрупування пограбувало місцевого 63-річного громадянина. Нанісши потерпілому тілесні ушкодження, злочинці заволоділи майже мільйоном гривень, належних чоловікові. Тоді їм вдалось втекти.



Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, на початку серпня 2020 року бандугрупування підшукало собі нову жертву: цього разу 58-річного мешканця Нововолинська. 2 серпня зловмисники раптово вчинили напад на нього з метою заволодіння його майном, застосувавши насильство, небезпечне для життя та здоров’я потерпілого, та розпиливши газ в очі. Забравши більше мільйона гривень, бандити втекли на автомобілі BMW М-3 у невідомому напрямку.



Завдяки спільним зусиллям працівників карного розшуку ГУНП у Волинській області, Нововолинського відділення поліції та рівненських патрульних зловмисників затримали на стаціонарному посту приблизно через півтори години після скоєння розбою. Їх одразу ж помістили в ізолятор тимчасового тримання, згодом оголосили про підозри у вчиненні злочинів. Нині ж обвинувальні акти спрямовано до суду.



Членам злочинного угрупування загрожує до 15 років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Троє зловмисників з Житомирщини судитимуть за грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою та за розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень Кримінального Кодексу України.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Досудовим слідством встановлено, що упродовж червня-серпня 2020 року вони вчинили грабіж на території Тернопільської області та розбій на території Волині. Неофіційний керівник «банди», який раніше мав проблеми з законом, розробив цілий план злочинної діяльності, який передбачав домовленість з іншими особами на вчинення спільних протиправних дій, розподіл обов’язків між учасниками злочинної групи, підшукання об’єктів вчинення злочинів, у власності яких могли бути кошти та цінності у великих та особливо великих розмірах.Таких двох спільників він знайшов, і вже 24 червня у м. Кременець на Тернопільщині угрупування пограбувало місцевого 63-річного громадянина. Нанісши потерпілому тілесні ушкодження, злочинці заволоділи майже мільйоном гривень, належних чоловікові. Тоді їм вдалось втекти.Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, на початку серпня 2020 року бандугрупування підшукало собі нову жертву: цього разу 58-річного мешканця Нововолинська. 2 серпня зловмисники раптово вчинили напад на нього з метою заволодіння його майном, застосувавши насильство, небезпечне для життя та здоров’я потерпілого, та розпиливши газ в очі. Забравши більше мільйона гривень, бандити втекли на автомобілі BMW М-3 у невідомому напрямку.Завдяки спільним зусиллям працівників карного розшуку ГУНП у Волинській області, Нововолинського відділення поліції та рівненських патрульних зловмисників затримали на стаціонарному посту приблизно через півтори години після скоєння розбою. Їх одразу ж помістили в ізолятор тимчасового тримання, згодом оголосили про підозри у вчиненні злочинів. Нині ж обвинувальні акти спрямовано до суду.Членам злочинного угрупування загрожує до 15 років позбавлення волі.

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