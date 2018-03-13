Виробник бруківки LeBruk пропонує знижку -30% на всю продукцію*

Компанія LeBruk пропонує знижку обсягом 30% на всю власну продукцію — бруківку та бетонні вироби.Акція стартує 1 лютого, адже останній місяць зими — ідеальний час для підготовки до ремонтних робіт навесні. Хоча б тому, що можна без поспіху придбати необхідні матеріали, - йдеться на сайті компанії.Вигідні ціни діятимуть до 15 березня та за умови придбання 100 і більше квадратних метрів продукції.Виробники LeBruk пропонують наступні види бруківки за такими цінами:«Ля Брук»«Дуо»«Піксель»«Носталіт»«Котушка»«Цеглинка»«Квадрат»Найпоширенішими формами бруківки LeBruk є «Носталіт», «Дуо» та «Цеглинка», які вже встигли стати класикою і досі користуються попитом серед замовників.Якщо потрібно, аби бруківкою було легко ходити на підборах або возити по ній дитячий чи інвалідний візок, варто обирати форму, в якої найменша глибина швів. Зокрема LeBruk випускає безшовну бруківку «Піксель». До речі, товщина швів ніяк не впливає на те, чи буде крізь них проростати трава.За формою бруківка LeBruk буває:«Ля Брук»: прямокутна, чотирьох різних розмірів: 12х12, 18х12, 24х12, 30х12 см«Носталіт»: нетипова, знизу – прямокутна, а вгорі – овальна зі «зрізаними» краями. Плитка є трьох розмірів: 9х12, 12х12 та 18х12 см. Усі ці розміри використовуються одночасно, чим створюють оригінальний візерунок.«Цеглинка»: складається з однакових прямокутників розміром 20х10 см.«Дуо»: складається із двох прямокутників різних розмірів: 16х16 і 16х24 см.«Квадрат»: квадрати розміром 40х40 см.«Піксель»: складається з трьох прямокутників різних розмірів: 9х12, 12х12 і 18х12 см.«Котушка»: складається з однакових елементів розміром 16х20 смЩодо кольорової гами, то LeBruk випускає такий вид плитки, як «Колормікс». Це особлива бруківка, яку пофарбували одразу у кілька кольорів. Технологія «COLORMIX» на сьогодні є передовою, адже дозволяє змішувати фарби і отримувати в результаті надзвичайно гарні кольорові рішення, до 20 різних варіантів.Поєднати можна будь-який з цих кольорів: сірий, чорний, білий, червоний, жовтий, зелений, оливковий та коричневий. В результаті на поверхні з’являються візерунки і переливи різних відтінків.Загалом бруківці LeBruk надає кольору якісна матова фарба німецької компанії Bayferrox, яка не вигорає на сонці. Якщо ж плитка потьмяніла, її варто просто помити і колір повернеться.Водовідливи, поребрики, бордюри, елементи огорожі та благоустрою від компанії LeBruk – це комплекс усіх необхідних бетонних виробів, які потрібні для облаштування парканів, тротуарів, ландшафту приватних та громадських територій.LeBruk дає можливість комплектації різного роду бетонних виробів за кольором і дизайном, аби оформлення території могло бути виконане в єдиному стилі. Процес виготовлення бетонних виробів контрольований на усіх етапах. Завдяки цьому досягається гарантовано висока якість.Так, поребрики (розмір 50 х 20 см, товщина 6 см) від LeBruk надають завершеності і естетичності будь-якому покриттю.Ціна поребриків - від 79.00 м/п (ціна - без знижки)Бордюри від LeBruk (розмір 75 х 30 см, товщина 15 см) – міцні та надійні.Коштують бордюри від 171.00 м/п (ціна - без знижки)Тож, бруківка LeBruk - це бруківка для кожного!Детальніше про усі види бруківкичитайте на сайті компанії — www.lebruk.comТелефонуйте — 067 334 11 12Приїжджайте в гості — вул. Вахтангова, 12, Луцьк, 43000, УкраїнаСторінка LeBruk на facebook.comСторінка LeBruk на instagram.com