На Волині створять приблизно 60 спецкабінетів для проведення щеплень від COVID-19

У Волинській області розробляють карту пунктів щеплення від COVID-19.Про це повідомляють в управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації, передає пресслужба Волинської ОДА.«Робота з організації кампанії щеплення від коронавірусної інфекції в області, як і в країні в цілому, розпочалася ще восени 2020 року.Наразі триває робота над створенням карти пунктів щеплення», – розповідають в управлінні охорони здоров’я ОДА. – Окрім цього, в області організовуються мобільні бригади для проведення щеплень та напрацьовуються маршрути пацієнтів. Готовність області проводити щеплення відповідає графікам Дорожньої карти Міністерства охорони здоров’я».Що ж до організації роботи кабінетів щепленя, то, відповідно до вимог МОЗу, вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 повинна проводитись у спосіб та у місцях, які відповідатимуть критеріям:дотримання всіх необхідних температурних умов зберігання та використання вакцин;дотримання всіх необхідних умов безпеки тих, хто отримує вакцину та тих, хто здійснює щеплення;доступність цільової для імунізації групи;можливість здійснювати велику кількість щеплень в обмежений проміжок часу.Зокрема, як кажуть в управлінні охорони здоров’я ОДА, це повинно бути окреме приміщення з холодильником, де зберігатиметься вакцина та безпосередьо проводитиметься щеплення. Також під час організації роботи кабінетів щеплення повинні бути враховані особливості вакцинації кожної з окремих груп населення.Про пріоритетні групи для вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 та етапи вакцинації розповідала під час онлайн-брифінгу заступниця начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Тимощук.Нагадаємо, що наприкінці 2020 року в Україні наказом Міністерства охорони здоров’я затверджена Дорожня карта з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках.За словами президента України, вакцини, які поступлять в державу, пройшли всі стадії клінічних випробувань і вже зареєстровані в багатьох країнах світу.Вакцинація проходитиме п’ятьма етапами з гарантією забезпечення кожному українцю добровільного та безкоштовного доступу до вакцини.Масова кампанія з вакцинації допоможе значно знизити смертність від коронавірусної хвороби COVID-19 та зможе запобігти розвитку серйозних ускладнень для здоров’я, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19.