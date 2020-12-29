У дитбудинку у Луцьку перевірили пожежну безпеку: які виявили порушення. ВІДЕО





Серед порушень, які виявили у дитбудинку, - протерміновані вогнегасники, повідомляє



У будинку дитини нині проживає 34 дитини віком до 5 років. Площа закладу 600 квадратних метрів, є 4 евакуаційні виходи.



У спеціалізованому Будинку дитини є пожежна сигналізація. Працівники ознайомлені з роботою пульту.



"Для них розроблені пам’ятки, у разі якщо спрацює сигналізація, працівники знають, як її відключити", - каже директор Володимир Алейніков.



Загалом стан протипожежної безпеки - хороший, - зробив висновок інспектор Іван Ющук. Під час перевірки виявили, що відповідальна особа за пожежну безпеку у закладі не пройшла навчання, а вогнегасники вже місяць, як прострочені. Директор пообіцяв, що усуне ці порушення після того, як затвердять кошторис закладу.



Рятувальники оглянули усі приміщення спецбудинку, евакуаційні виходи та кухню.



За три місяці рятувальники мають перевірити близько 40 закладів на Волині. Це геріатричні пансіонати, будинки для самотніх людей, готелі та хостели, - розповів інспектор Луцького відділу УДСНС Волині Іван Іщук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські рятувальники розпочали позапланову перевірку спеціалізованих закладів. Першим проінспектували пожежну безпеку в спеціалізованому будинку дитини у Луцьку.Серед порушень, які виявили у дитбудинку, - протерміновані вогнегасники, повідомляє "Суспільне Волині". У будинку дитини нині проживає 34 дитини віком до 5 років. Площа закладу 600 квадратних метрів, є 4 евакуаційні виходи.У спеціалізованому Будинку дитини є пожежна сигналізація. Працівники ознайомлені з роботою пульту."Для них розроблені пам’ятки, у разі якщо спрацює сигналізація, працівники знають, як її відключити", - каже директор Володимир Алейніков.Загалом стан протипожежної безпеки - хороший, - зробив висновок інспекторПід час перевірки виявили, що відповідальна особа за пожежну безпеку у закладі не пройшла навчання, а вогнегасники вже місяць, як прострочені. Директор пообіцяв, що усуне ці порушення після того, як затвердять кошторис закладу.Рятувальники оглянули усі приміщення спецбудинку, евакуаційні виходи та кухню.За три місяці рятувальники мають перевірити близько 40 закладів на Волині. Це геріатричні пансіонати, будинки для самотніх людей, готелі та хостели, - розповів інспектор Луцького відділу УДСНС Волині Іван Іщук.

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