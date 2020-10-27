«Найважчий період служби випав на 1986 рік, коли відбулась аварія на ЧАЕС», – ветеран-рятувальник з Волині

29 січня в Україні вшановують ветеранів та пенсіонерів пожежної охорони. Рятувальник Олександр Шворак, який живе у селищі Лудин, що неподалік Нововолинська і працював у 5-й ДПРЧ міста Нововолинськ майже 30 років, поділився спогадами про небезпечну і важку службу.Пожежній справі Олександр Шворак присвятив 27 років 6 місяців свого життя, - йдеться на сторінці Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області.Свого часу Олександр Шворак працював командиром відділення у 5-й Державній пожежно-рятувальній частині міста Нововолинськ.«За роки служби траплялося різне, але найважче було, коли пожежа виникала у багатоповерхівках та у підвалах. Пригадую, я зі своїм першим караулом виїжджали на пожежу у місті Нововолинськ по вул.Шахтарська,51. У чьотирьохповерховому будинку сталася пожежа у підвалі, тоді із задимленого приміщення врятували 3-ох осіб безхатьків. Саме за це мені ,як начальнику караулу, вручили нагороду за врятування життя людей. Найважчий період служби припав на 1986 рік коли відбулася аварія на Чорнобильській АЕС», - розповідає чоловік.Тоді Олександру Швораку було лишень 21 рік. Розуміючи усю загрозу він рішуче поїхав рятувати людей.«Безпосередньо я з багатьма колегами по роботі охороняли місто Чорнобиль. Ми виїжджали на відкачування води на Чорнобильську атомну станцію. А ще їздили багатьма навколишніми селами, на ліквідацію пожеж які виникали частенько .Також ліквідовували пожежі у лісі. Одне слово, нерідко ризикуючи життям їхали туди, де були вкрай потрібні », – ділиться спогадами рятувальник.Цю героїчну та нелегку професію обрав не випадково.«Брат працював у 5-й ДПРЧ інспектором, мої дядьки тут працювали. Це, можна так сказати, родинна традиція йти туди, де вкрай потрібні сильні духом чоловіки» – розповідає чоловік.Гордиться Олександр Шворак тим, що його стежиною пішов у самостійне трудове життя син, який тепер пожежний-рятувальник у 5-й ДПРЧ міста Нововолинськ.«Знаючи цю небезпечну професію, переживаю за сина, даю йому настанови », -зауважив рятувальник.У колекції не лише спогади, а й подяки, відзнаки та нагороди.