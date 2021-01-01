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Волинські легкоатлетки стали чемпіонками України. ФОТО

Волинські легкоатлетки стали чемпіонками України. ФОТО
Волинські спортсмени вдало виступили на чемпіонаті України серед юніорів з легкої атлетики.

Змагання вібувалися у місті Суми. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє тренерка Любешівської ДЮСШ Олена Борисюк.

Так, перше місце на дистанції 3 000 метрів виборола Юлія Петрик, а Валерія Шоломіцька стала переможницею на дистанції 3 000 метрів серед схороходів.

Срібло здобув ще один вихованець Любешівської ДЮСШ. Скороход Тарас Корецький був другим на дистанції 5 000 метрів.

Крім цього тренерка повідомила, що Валерія Шоломіцька отримала звання майстра спорту України з легкої атлетики.


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Теги: Волинь, спорт
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