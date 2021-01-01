Волинські легкоатлетки стали чемпіонками України. ФОТО
Сьогодні, 02:16
Волинські спортсмени вдало виступили на чемпіонаті України серед юніорів з легкої атлетики.
Змагання вібувалися у місті Суми. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє тренерка Любешівської ДЮСШ Олена Борисюк.
Так, перше місце на дистанції 3 000 метрів виборола Юлія Петрик, а Валерія Шоломіцька стала переможницею на дистанції 3 000 метрів серед схороходів.
Срібло здобув ще один вихованець Любешівської ДЮСШ. Скороход Тарас Корецький був другим на дистанції 5 000 метрів.
Крім цього тренерка повідомила, що Валерія Шоломіцька отримала звання майстра спорту України з легкої атлетики.
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Змагання вібувалися у місті Суми. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє тренерка Любешівської ДЮСШ Олена Борисюк.
Так, перше місце на дистанції 3 000 метрів виборола Юлія Петрик, а Валерія Шоломіцька стала переможницею на дистанції 3 000 метрів серед схороходів.
Срібло здобув ще один вихованець Любешівської ДЮСШ. Скороход Тарас Корецький був другим на дистанції 5 000 метрів.
Крім цього тренерка повідомила, що Валерія Шоломіцька отримала звання майстра спорту України з легкої атлетики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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