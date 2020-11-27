Вагітну рівнянку в лікарню супроводжували спецпризначенці

У Рівному спецпризначенці забезпечили супровід вагітної жінки до лікарні.Чоловік зателефонував на спецлінію «102» і висловив подяку екіпажу роти поліції особливого призначення, які того дня патрулювали місто, - повідомляють рівненські правоохоронці.З’ясувалося, що подружжя рівнян приїхало у селище Млинів у гості до батьків. Там вагітній жінці стало зле, тож вони одразу поїхали до місцевої лікарні. Однак, там порадили терміново звернутися до медиків в обласному центрі. Тож часу залишалось було обмаль.Під’їжджаючи до Рівного, чоловік розумів, що у годину пік доведеться набагато довше діставатися до лікарні, а вагітній дружині необхідна невідкладна допомога."На щастя, на автозаправці по вулиці Дубенській він побачив поліцейське авто. Спецпризначенці миттєво зреагували та, ввімкнувши проблискові маячки зі звуковою сиреною, за лічені хвилини супроводили подружжя до медзакладу", - йдеться у дописі правоохоронців.