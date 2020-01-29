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Вітався лише фразою «Слава Україні»: спогади про волинянина, який єдиний з героїв Крут дожив до незалежності України. ВІДЕО

Вітався лише фразою «Слава Україні»: спогади про волинянина, який єдиний з героїв Крут дожив до незалежності України. ВІДЕО
У волинському селі Ватинець згадують односельчанина Матвія Данилюка. Він брав участь у бою під Крутами і єдиний з учасників тих подій дожив до незалежності України.

Про це Суспільному розповіла директорка місцевої школи Світлана Куліш.

Героя не стало в 1994, він помер на 103 році життя. За 10 років потому, 2014-го його правнук - Володимир Іщук на псевдо Кущ, загинув у Іловайську.
Вітався лише фразою «Слава Україні»: спогади про волинянина, який єдиний з героїв Крут дожив до незалежності України. ВІДЕО


У День пам'яті Героїв Крут у Ватинецькій школі під час виховної години учням розповіли про життя Матвія Данилюка. У світлиці ЗОШ досі зберігають речі, які чоловік виготовив власноруч - дитяча колиска з лози, плетені кошики.

До проголошення Незалежності України ніхто у селі та в родині Матвія Данилюка не знав про його участь у бою під Крутами. Тоді чоловіку виповнилося 26 років, він був юнкером Київської юнацької школи.

Герой відкрив свою таємницю 1993-го року. Односельці переповідають дід Матвій покликав до себе сина, і сказав, що має йому щось сказати та показати. Він попросив розпороти подушку і дістав звідти український прапор.

"Що цікаво! Дід Матвій ніколи не говорив "Добрий день", а лише: "Слава Україні!" Спочатку, коли Україна не була вільною, усі вважали його диваком, а згодом зрозуміли значимість цих слів, які він проніс через усе життя", - каже директорка школи Світлана Куліш.

В останні роки життя Матвія Данилюка доглядав син. Хата, в якій вони проживали у селі збереглася, а ось нащадків живих не має.

Чоловік похований у рідному селі. За могилою героя Крут доглядають школярі та сусіди.
Вітався лише фразою «Слава Україні»: спогади про волинянина, який єдиний з героїв Крут дожив до незалежності України. ВІДЕО



Довідково: 29 січня 2021-го, виповнюється 103 роки від бою між українськими військовими курсантами та російськими військами під командуванням генерала Муравйова під Крутами. Цього дня в Україні відзначається День героїв Крут.

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Теги: Матвій Данилюк, Україна, Ватинець, Крути
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