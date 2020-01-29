Вітався лише фразою «Слава Україні»: спогади про волинянина, який єдиний з героїв Крут дожив до незалежності України. ВІДЕО





Про це



Героя не стало в 1994, він помер на 103 році життя. За 10 років потому, 2014-го його правнук - Володимир Іщук на псевдо Кущ, загинув у Іловайську.





У День пам'яті Героїв Крут у Ватинецькій школі під час виховної години учням розповіли про життя Матвія Данилюка. У світлиці ЗОШ досі зберігають речі, які чоловік виготовив власноруч - дитяча колиска з лози, плетені кошики.



До проголошення Незалежності України ніхто у селі та в родині Матвія Данилюка не знав про його участь у бою під Крутами. Тоді чоловіку виповнилося 26 років, він був юнкером Київської юнацької школи.



Герой відкрив свою таємницю 1993-го року. Односельці переповідають дід Матвій покликав до себе сина, і сказав, що має йому щось сказати та показати. Він попросив розпороти подушку і дістав звідти український прапор.



"Що цікаво! Дід Матвій ніколи не говорив "Добрий день", а лише: "Слава Україні!" Спочатку, коли Україна не була вільною, усі вважали його диваком, а згодом зрозуміли значимість цих слів, які він проніс через усе життя", - каже директорка школи Світлана Куліш.



В останні роки життя Матвія Данилюка доглядав син. Хата, в якій вони проживали у селі збереглася, а ось нащадків живих не має.



Чоловік похований у рідному селі. За могилою героя Крут доглядають школярі та сусіди.







Довідково: 29 січня 2021-го, виповнюється 103 роки від бою між українськими військовими курсантами та російськими військами під командуванням генерала Муравйова під Крутами. Цього дня в Україні відзначається День героїв Крут.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У волинському селі Ватинець згадують односельчанина Матвія Данилюка. Він брав участь у бою під Крутами і єдиний з учасників тих подій дожив до незалежності України.Про це Суспільному розповіла директорка місцевої школи Світлана Куліш.Героя не стало в 1994, він помер на 103 році життя. За 10 років потому, 2014-го його правнук - Володимир Іщук на псевдо Кущ, загинув у Іловайську.У День пам'яті Героїв Крут у Ватинецькій школі під час виховної години учням розповіли про життя Матвія Данилюка. У світлиці ЗОШ досі зберігають речі, які чоловік виготовив власноруч - дитяча колиска з лози, плетені кошики.До проголошення Незалежності України ніхто у селі та в родині Матвія Данилюка не знав про його участь у бою під Крутами. Тоді чоловіку виповнилося 26 років, він був юнкером Київської юнацької школи.Герой відкрив свою таємницю 1993-го року. Односельці переповідають дід Матвій покликав до себе сина, і сказав, що має йому щось сказати та показати. Він попросив розпороти подушку і дістав звідти український прапор."Що цікаво! Дід Матвій ніколи не говорив "Добрий день", а лише: "Слава Україні!" Спочатку, коли Україна не була вільною, усі вважали його диваком, а згодом зрозуміли значимість цих слів, які він проніс через усе життя", - каже директорка школи Світлана Куліш.В останні роки життя Матвія Данилюка доглядав син. Хата, в якій вони проживали у селі збереглася, а ось нащадків живих не має.Чоловік похований у рідному селі. За могилою героя Крут доглядають школярі та сусіди.Довідково: 29 січня 2021-го, виповнюється 103 роки від бою між українськими військовими курсантами та російськими військами під командуванням генерала Муравйова під Крутами. Цього дня в Україні відзначається День героїв Крут.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію