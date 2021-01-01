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Ексведучий «Євробачення» став головою ОДА

Ексведучий «Євробачення» став головою ОДА
Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації і вручив йому службове посвідчення.

Зустріч відбулася в Офісі Президента, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

«Бажаю вам успіху на посаді. Сподіваюся, що ваші наполегливість і обізнаність у питаннях розвитку інфраструктури завдяки роботі в парламентському Комітеті з питань транспорту допоможуть у реалізації важливих для розвитку області проектів. Будівництво доріг, залучення інвестицій і покращення добробуту людей – все те, чого потребують мешканці Черкащини», – сказав Зеленський.

Указ про призначення Скічка на посаду голови Черкаської ОДА оприлюднено на сайті глави держави.

Олександр Скічко народився 1991 року в Черкасах. У 2013-му закінчив Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «міжнародна економіка» (магістр з міжнародної економіки). Близько 10 років займався підприємницькою діяльністю. У 2019-му обраний народним депутатом України.

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Теги: Черкаська ОДА, Олександр Скічко
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