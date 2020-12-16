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Президент доручив модернізувати старі електромережі

Президент доручив модернізувати старі електромережі
Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів модернізувати старі електромережі. Вони повинні бути готові до негоди.

Про це повідомляє Офіс президента України за підсумками наради Володимира Зеленського щодо боротьби з наслідками негоди. У ній брав участь і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, - пише РБК-Україна.

За 2,5 доби в Україні були знеструмлені 900 населених пунктів і досі без електрики залишаються 350.

"Прошу прем'єр-міністра провести окрему роботу з модернізації старих електромереж та отримання відповідної техніки, необхідної для їх обслуговування. Погода завжди може дарувати сюрпризи, але ми повинні бути готові", - сказав Зеленський.

Сьогодні президенту також доповіли про продовження розчищення від снігу доріг в Одеській і Миколаївській областях, де приріст снігового покриву склав 20-60 сантиметрів.

Раніше РБК-Україна писало, що через сильні снігопади в Україні утворився транспортний колапс. Спостерігаються перемети (протяжністю близько 30 кілометрів, а на трасі Київ - Одеса складна ситуація.

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Теги: Володимир Зеленський, електромережі
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