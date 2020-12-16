Президент доручив модернізувати старі електромережі
Сьогодні, 03:19
Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів модернізувати старі електромережі. Вони повинні бути готові до негоди.
Про це повідомляє Офіс президента України за підсумками наради Володимира Зеленського щодо боротьби з наслідками негоди. У ній брав участь і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, - пише РБК-Україна.
За 2,5 доби в Україні були знеструмлені 900 населених пунктів і досі без електрики залишаються 350.
"Прошу прем'єр-міністра провести окрему роботу з модернізації старих електромереж та отримання відповідної техніки, необхідної для їх обслуговування. Погода завжди може дарувати сюрпризи, але ми повинні бути готові", - сказав Зеленський.
Сьогодні президенту також доповіли про продовження розчищення від снігу доріг в Одеській і Миколаївській областях, де приріст снігового покриву склав 20-60 сантиметрів.
Раніше РБК-Україна писало, що через сильні снігопади в Україні утворився транспортний колапс. Спостерігаються перемети (протяжністю близько 30 кілометрів, а на трасі Київ - Одеса складна ситуація.
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Про це повідомляє Офіс президента України за підсумками наради Володимира Зеленського щодо боротьби з наслідками негоди. У ній брав участь і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, - пише РБК-Україна.
За 2,5 доби в Україні були знеструмлені 900 населених пунктів і досі без електрики залишаються 350.
"Прошу прем'єр-міністра провести окрему роботу з модернізації старих електромереж та отримання відповідної техніки, необхідної для їх обслуговування. Погода завжди може дарувати сюрпризи, але ми повинні бути готові", - сказав Зеленський.
Сьогодні президенту також доповіли про продовження розчищення від снігу доріг в Одеській і Миколаївській областях, де приріст снігового покриву склав 20-60 сантиметрів.
Раніше РБК-Україна писало, що через сильні снігопади в Україні утворився транспортний колапс. Спостерігаються перемети (протяжністю близько 30 кілометрів, а на трасі Київ - Одеса складна ситуація.
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