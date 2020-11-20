Україна внесла 5 російських зірок до «чорного списку»
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Міністерство культури та інформаційної політики внесло до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України, п'ятьох російських артистів.
Про це йдеться на сайті міністерства.
18 січня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшли листи Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадян РФ Ольги Кормухіної, Ольги Засульської, Ігоря Саруханова, Дениса Клявера та Марка Тишмана.
Відповідними наказами МКІП російських артистів було включено до переліку.
Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено.
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Про це йдеться на сайті міністерства.
18 січня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшли листи Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадян РФ Ольги Кормухіної, Ольги Засульської, Ігоря Саруханова, Дениса Клявера та Марка Тишмана.
Відповідними наказами МКІП російських артистів було включено до переліку.
Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено.
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Коментарі 2
Що наші зирки-шоумени у владі більш шкідливі для народу.
А Міністру Ткаченко можна з рашкою торгувати, а десь санкції вводити... :)
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