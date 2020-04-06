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На Тернопільщині чоловік помер у могилі, яку сам викопав

На Тернопільщині чоловік помер у могилі, яку сам викопав
В одному із сіл Зборівського району чоловік помер у могилі, яку він власноруч викопав.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Тернопільській області.

Місцевого мешканця з двома односельчанами попросили викопати могилу під труну. Коли робота була завершена, одному із чоловіків стало погано, поскаржився на болі в грудях і втратив свідомість.

Люди викликали швидку. Медики намагалися реанімувати сорокадев'ятирічного чоловіка, але не змогли. Після приїзду слідчо-оперативної групи лікарі констатували смерть.

За життя, кажуть сусіди, потерпілий неодноразово скаржився на болі в районі серця. Розтин показав, що чоловік помер в результаті серцевого нападу. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з поміткою "природна смерть".

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Теги: Тернопільщина, смерть
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