На Тернопільщині чоловік помер у могилі, яку сам викопав

В одному із сіл Зборівського району чоловік помер у могилі, яку він власноруч викопав.Про це йдеться на сайті ГУНП у Тернопільській області.Місцевого мешканця з двома односельчанами попросили викопати могилу під труну. Коли робота була завершена, одному із чоловіків стало погано, поскаржився на болі в грудях і втратив свідомість.Люди викликали швидку. Медики намагалися реанімувати сорокадев'ятирічного чоловіка, але не змогли. Після приїзду слідчо-оперативної групи лікарі констатували смерть.За життя, кажуть сусіди, потерпілий неодноразово скаржився на болі в районі серця. Розтин показав, що чоловік помер в результаті серцевого нападу. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з поміткою "природна смерть".