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На Волині спіймали «чорних лісорубів»

На Волині спіймали «чорних лісорубів»
Працівники державної лісової охорони ДП «СЛАП «Любешівагроліс» спільно з групою оперативного реагування під час нічного рейду виявили факт незаконної рубки дерев.

Про це йдеться на сайті ВОУЛМГ.

В результаті встановлено, що здійснили самовільну порубку у Березичівському лісництві троє молодих чоловіків – мешканці с. Тоболи Камінь-Каширського району. Загальна сума збитків за фактом становить майже 26 тис. грн.

Поряд було 3 кінних підводи, одну з яких лісопорушники вже встигли завантажити деревиною.

Про факт було повідомлено поліцію, на місці працювала слідчо-оперативна група. Деревину, як і всі знаряддя та засоби, вилучено.

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Теги: Волинь, ліс
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