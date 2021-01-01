На Волині спіймали «чорних лісорубів»

Працівники державної лісової охорони ДП «СЛАП «Любешівагроліс» спільно з групою оперативного реагування під час нічного рейду виявили факт незаконної рубки дерев.Про це йдеться на сайті ВОУЛМГ.В результаті встановлено, що здійснили самовільну порубку у Березичівському лісництві троє молодих чоловіків – мешканці с. Тоболи Камінь-Каширського району. Загальна сума збитків за фактом становить майже 26 тис. грн.Поряд було 3 кінних підводи, одну з яких лісопорушники вже встигли завантажити деревиною.Про факт було повідомлено поліцію, на місці працювала слідчо-оперативна група. Деревину, як і всі знаряддя та засоби, вилучено.