Стало відомо, хто обиратиме пісню гурту Go_A для участі в «Євробаченні»
Сьогодні, 06:33
Відбір пісні гурту Go_A для пісенного конкурсу Євробачення-2021 таки відбудеться, але без глядачів. Композицію обиратиме журі.
Про це повідомляє УНІАН, посиалаючись на сторінці «Євробачення Україна» у фейсбуці.
До складу журі увійшли:
Джамала - співачка, переможниця Євробачення-2016;
Євген Філатов - соліст гурту The Maneken, продюсер;
Руслан Квінта - музичний продюсер, композитор;
Ярослав Лодигін - член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформу телебачення;
Дмитро Хоркін - член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформу радіо.
Зазначається, що згідно з правилами, гурт Go_A має представити не менше двох пісень для відбору. Кожен член журі оцінюватиме композиції балами від 1 до 5. Пісня, що набере у сумі найбільше балів, стане переможницею відбору.
«З якою ж саме композицією Go_A будуть представляти Україну на Євробаченні 2021 - дізнаємося до 10 березня», – говориться в повідомленні.
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Про це повідомляє УНІАН, посиалаючись на сторінці «Євробачення Україна» у фейсбуці.
До складу журі увійшли:
Джамала - співачка, переможниця Євробачення-2016;
Євген Філатов - соліст гурту The Maneken, продюсер;
Руслан Квінта - музичний продюсер, композитор;
Ярослав Лодигін - член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформу телебачення;
Дмитро Хоркін - член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформу радіо.
Зазначається, що згідно з правилами, гурт Go_A має представити не менше двох пісень для відбору. Кожен член журі оцінюватиме композиції балами від 1 до 5. Пісня, що набере у сумі найбільше балів, стане переможницею відбору.
«З якою ж саме композицією Go_A будуть представляти Україну на Євробаченні 2021 - дізнаємося до 10 березня», – говориться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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