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Стало відомо, хто обиратиме пісню гурту Go_A для участі в «Євробаченні»

Стало відомо, хто обиратиме пісню гурту Go_A для участі в «Євробаченні»
Відбір пісні гурту Go_A для пісенного конкурсу Євробачення-2021 таки відбудеться, але без глядачів. Композицію обиратиме журі.

Про це повідомляє УНІАН, посиалаючись на сторінці «Євробачення Україна» у фейсбуці.

До складу журі увійшли:

Джамала - співачка, переможниця Євробачення-2016;

Євген Філатов - соліст гурту The Maneken, продюсер;

Руслан Квінта - музичний продюсер, композитор;

Ярослав Лодигін - член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформу телебачення;

Дмитро Хоркін - член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформу радіо.

Зазначається, що згідно з правилами, гурт Go_A має представити не менше двох пісень для відбору. Кожен член журі оцінюватиме композиції балами від 1 до 5. Пісня, що набере у сумі найбільше балів, стане переможницею відбору.

«З якою ж саме композицією Go_A будуть представляти Україну на Євробаченні 2021 - дізнаємося до 10 березня», – говориться в повідомленні.

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Теги: Євробачення-2021, Go_A
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