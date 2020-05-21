Стало відомо, хто обиратиме пісню гурту Go_A для участі в «Євробаченні»





Про це повідомляє



До складу журі увійшли:



Джамала - співачка, переможниця Євробачення-2016;



Євген Філатов - соліст гурту The Maneken, продюсер;



Руслан Квінта - музичний продюсер, композитор;



Ярослав Лодигін - член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформу телебачення;



Дмитро Хоркін - член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформу радіо.



Зазначається, що згідно з правилами, гурт Go_A має представити не менше двох пісень для відбору. Кожен член журі оцінюватиме композиції балами від 1 до 5. Пісня, що набере у сумі найбільше балів, стане переможницею відбору.



«З якою ж саме композицією Go_A будуть представляти Україну на Євробаченні 2021 - дізнаємося до 10 березня», – говориться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відбір пісні гурту Go_A для пісенного конкурсу Євробачення-2021 таки відбудеться, але без глядачів. Композицію обиратиме журі.Про це повідомляє УНІАН , посиалаючись на сторінці «Євробачення Україна» у фейсбуці.Джамала - співачка, переможниця Євробачення-2016;Євген Філатов - соліст гурту The Maneken, продюсер;Руслан Квінта - музичний продюсер, композитор;Ярослав Лодигін - член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформу телебачення;Дмитро Хоркін - член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформу радіо.Зазначається, що згідно з правилами, гурт Go_A має представити не менше двох пісень для відбору. Кожен член журі оцінюватиме композиції балами від 1 до 5. Пісня, що набере у сумі найбільше балів, стане переможницею відбору.«З якою ж саме композицією Go_A будуть представляти Україну на Євробаченні 2021 - дізнаємося до 10 березня», – говориться в повідомленні.

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