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Курс валют у Луцьку на 30 січня

Курс валют у Луцьку на 30 січня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.10, а продаж – 28.16.

Євро при купівлі становить – 33.95, продажу – 34.06.

Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.40, продаж – 7.50.

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Теги: курс валют
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