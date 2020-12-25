Курс валют у Луцьку на 30 січня
Сьогодні, 09:00
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.10, а продаж – 28.16.
Євро при купівлі становить – 33.95, продажу – 34.06.
Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.40, продаж – 7.50.
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Євро при купівлі становить – 33.95, продажу – 34.06.
Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.40, продаж – 7.50.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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