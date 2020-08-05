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На Волині п'яний водій спробував за 200 доларів відкупитись від патрульних

На Волині п'яний водій спробував за 200 доларів відкупитись від патрульних
У Ковелі водій Mercedes, якого вже зранку спіймали п’яним, хотів уникнути відповідальності за 200 доларів. Зауважимо, тестер показав 0,8 проміле алкоголю в корові чоловіка.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області. Пише ІА Волинські новини.

Так, 26 листопада минулого року поліцейські зупинили на вулиці Кутузова Mercedes-Benz за порушення Правил дорожнього руху. Під час оформлення адміністративних матеріалів водій пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння. Результат показав 0,8 проміле.

Незважаючи на неодноразові попередження працівників поліції про кримінальну відповідальність, водій запропонував їм 200 доларів, аби уникнути адміністративної відповідальності.

У суд справа надійшла з угодою про визнання винуватості. Відтак суд затвердив угоду, призначивши водію покарання у виді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень.

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Теги: суд, поліція, п'яний водій, хабар
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