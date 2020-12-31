Соцпрацівникам волинської громади придбали новенькі велосипеди. ФОТО





Про це інформують на сайті



Більшість із них звикла використовувати власні веломашини, які швидко зношуються, адже, щоб обслужити підопічних, доставити їм необхідні товари, виконати їхні замовлення соціальним робітникам доводиться долати кілометри бездоріжжя й добряче крутити педалі.



Для вручення велосипедів до громади завітав депутат Волинської обласної ради Андрій Бокоч.



“Ви кожного дня спілкуєтесь з тими, кому допомагаєте. Ваша праця дійсно є нелегкою. Тому це придбання полегшить вашу роботу і дасть можливість більш якісно надавати соціальні послуги…”, – наголосив голова Вишнівської сільської ради Віктор Сущик.





У громаді працює 12 соціальних робітників, які обслуговуюсь громадян похилого віку та інвалідів. Більшість із цих людей проживає на чималих відстанях одне від одного, у віддалених кутках сіл, до яких найоперативніше і найзручніше діставатися саме велосипедами. Тому цей мобільний вид транспорту суттєво полегшить їхню роботу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 січня соціальні працівники Вишнівської громади отримали новенькі велосипеди.Про це інформують на сайті Вишнівської ОТГ Більшість із них звикла використовувати власні веломашини, які швидко зношуються, адже, щоб обслужити підопічних, доставити їм необхідні товари, виконати їхні замовлення соціальним робітникам доводиться долати кілометри бездоріжжя й добряче крутити педалі.Для вручення велосипедів до громади завітав депутат Волинської обласної ради“Ви кожного дня спілкуєтесь з тими, кому допомагаєте. Ваша праця дійсно є нелегкою. Тому це придбання полегшить вашу роботу і дасть можливість більш якісно надавати соціальні послуги…”, – наголосив голова Вишнівської сільської радиУ громаді працює 12 соціальних робітників, які обслуговуюсь громадян похилого віку та інвалідів. Більшість із цих людей проживає на чималих відстанях одне від одного, у віддалених кутках сіл, до яких найоперативніше і найзручніше діставатися саме велосипедами. Тому цей мобільний вид транспорту суттєво полегшить їхню роботу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію