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Соцпрацівникам волинської громади придбали новенькі велосипеди. ФОТО

Соцпрацівникам волинської громади придбали новенькі велосипеди. ФОТО
28 січня соціальні працівники Вишнівської громади отримали новенькі велосипеди.

Про це інформують на сайті Вишнівської ОТГ.

Більшість із них звикла використовувати власні веломашини, які швидко зношуються, адже, щоб обслужити підопічних, доставити їм необхідні товари, виконати їхні замовлення соціальним робітникам доводиться долати кілометри бездоріжжя й добряче крутити педалі.

Для вручення велосипедів до громади завітав депутат Волинської обласної ради Андрій Бокоч.

“Ви кожного дня спілкуєтесь з тими, кому допомагаєте. Ваша праця дійсно є нелегкою. Тому це придбання полегшить вашу роботу і дасть можливість більш якісно надавати соціальні послуги…”, – наголосив голова Вишнівської сільської ради Віктор Сущик.

Соцпрацівникам волинської громади придбали новенькі велосипеди. ФОТО

У громаді працює 12 соціальних робітників, які обслуговуюсь громадян похилого віку та інвалідів. Більшість із цих людей проживає на чималих відстанях одне від одного, у віддалених кутках сіл, до яких найоперативніше і найзручніше діставатися саме велосипедами. Тому цей мобільний вид транспорту суттєво полегшить їхню роботу.
Соцпрацівникам волинської громади придбали новенькі велосипеди. ФОТО

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Теги: Вишнівська громада, велосипеди, соцпрацівники
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