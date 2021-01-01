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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус в Україні: які показники зафіксували за минулу добу

Коронавірус в Україні: які показники зафіксували за минулу добу
В Україні станом на 30 січня лабораторно підтвердили 1 216 278 випадків COVID-19, з них за добу - 4 685.

Про це у facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"4 685 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 30 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 200 дітей та 336 медпрацівників", - зазначив він.

За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізували – 1 906 осіб; летальних випадків – 149; одужали – 11 317 осіб;

Здійснили тестувань за добу – 41 781 (зокрема методом ПЛР – 23 871, методом ІФА – 17 910).

За весь час пандемії в Україні захворіли – 1 216 278 осіб; одужали – 1 014 658 осіб; летальних випадків – 22 628; проведено ПЛР-тестувань – 6 232 960.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (412), Львівській (353), м. Київ (341), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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