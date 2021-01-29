У місті на Волині стартував конкурс соціальних ініціатив





Про це йдеться на



Загальний бюджет проєкту – 300 000 грн, з них: – 150 000 грн надає Нововолинська міська рада – 150 000 грн – Британська Рада в Україні.



У конкурсі проєктів можуть брати участь мешканці громади Нововолинської ТГ від 18 років, які мають ідею щодо покращення життя громади, розвитку співпраці з місцевими органами влади для розв’язання проблемних питань та досягнення спільної мети.



Всі проєкти мають бути реалізовані до 13 серпня 2021 року.



Подати власну ідею можна



Умови:



Проект повинен базуватися на загальновизнаних суспільних цінностях, бути добре спланованим та стосуватися локально-глобальних зв’язків.



Проекти можуть бути спрямовані на:

- зміцнення соціальної згуртованості в Україні;

- створення та зміцнення зв’язків між волонтерами, міською владою, бізнесом та іншими учасниками суспільних процесів;

- підтримку людей старшого віку та сприяння поширенню інклюзії (підвищення рівноправного доступу до середовища громади, зокрема людей з інвалідністю);

- сприяння розвитку молоді, популяризації активної громадянської позиції та формування лідерських якостей;

- сприяння ментальному здоров’ю жителів громад в умовах соціального дистанціювання;

- сприяння досягненню гендерної рівності та забезпечення дотримання рівності прав та можливостей;

- сприяння покращенню стану навколишнього середовища.



Приклади ідей:

Креативний простір: створення креативних елементів та мальовничих куточків благоустрою на вулицях міста.



Проведення заходів з метою підвищення рівня здоров’я молоді, безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.



Екологічні та туристичні ідеї: прокладання екостежок, створення нових туристичних атракцій тощо.



Творчі ініціативи: розвиток змістовного дозвілля молоді, молодіжні фестивалі, події, заходи тощо.



Ідеї, спрямовані на забезпечення доступу до громадських та туристичних об’єктів для людей з інвалідністю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До 28 лютого 2021 року триває прийом заявок на конкурс соціальних ідей, його фінансує Нововолинська міська рада спільно з Британською радою.Про це йдеться на офіційному сайті міста Загальний бюджет проєкту – 300 000 грн, з них: – 150 000 грн надає Нововолинська міська рада – 150 000 грн – Британська Рада в Україні.У конкурсі проєктів можуть брати участь мешканці громади Нововолинської ТГ від 18 років, які мають ідею щодо покращення життя громади, розвитку співпраці з місцевими органами влади для розв’язання проблемних питань та досягнення спільної мети.Всі проєкти мають бути реалізовані до 13 серпня 2021 року.Подати власну ідею можна за посиланням до 28 лютого ключно:.Умови: https://www.britishcouncil.org.ua/…/local…/novovolynsk Проект повинен базуватися на загальновизнаних суспільних цінностях, бути добре спланованим та стосуватися локально-глобальних зв’язків.Проекти можуть бути спрямовані на:- зміцнення соціальної згуртованості в Україні;- створення та зміцнення зв’язків між волонтерами, міською владою, бізнесом та іншими учасниками суспільних процесів;- підтримку людей старшого віку та сприяння поширенню інклюзії (підвищення рівноправного доступу до середовища громади, зокрема людей з інвалідністю);- сприяння розвитку молоді, популяризації активної громадянської позиції та формування лідерських якостей;- сприяння ментальному здоров’ю жителів громад в умовах соціального дистанціювання;- сприяння досягненню гендерної рівності та забезпечення дотримання рівності прав та можливостей;- сприяння покращенню стану навколишнього середовища.Приклади ідей:Креативний простір: створення креативних елементів та мальовничих куточків благоустрою на вулицях міста.Проведення заходів з метою підвищення рівня здоров’я молоді, безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.Екологічні та туристичні ідеї: прокладання екостежок, створення нових туристичних атракцій тощо.Творчі ініціативи: розвиток змістовного дозвілля молоді, молодіжні фестивалі, події, заходи тощо.Ідеї, спрямовані на забезпечення доступу до громадських та туристичних об’єктів для людей з інвалідністю.

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