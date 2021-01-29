У місті на Волині стартував конкурс соціальних ініціатив
Сьогодні, 09:39
До 28 лютого 2021 року триває прийом заявок на конкурс соціальних ідей, його фінансує Нововолинська міська рада спільно з Британською радою.
Про це йдеться на офіційному сайті міста.
Загальний бюджет проєкту – 300 000 грн, з них: – 150 000 грн надає Нововолинська міська рада – 150 000 грн – Британська Рада в Україні.
У конкурсі проєктів можуть брати участь мешканці громади Нововолинської ТГ від 18 років, які мають ідею щодо покращення життя громади, розвитку співпраці з місцевими органами влади для розв’язання проблемних питань та досягнення спільної мети.
Всі проєкти мають бути реалізовані до 13 серпня 2021 року.
Подати власну ідею можна за посиланням до 28 лютого ключно:.
Умови: https://www.britishcouncil.org.ua/…/local…/novovolynsk
Проект повинен базуватися на загальновизнаних суспільних цінностях, бути добре спланованим та стосуватися локально-глобальних зв’язків.
Проекти можуть бути спрямовані на:
- зміцнення соціальної згуртованості в Україні;
- створення та зміцнення зв’язків між волонтерами, міською владою, бізнесом та іншими учасниками суспільних процесів;
- підтримку людей старшого віку та сприяння поширенню інклюзії (підвищення рівноправного доступу до середовища громади, зокрема людей з інвалідністю);
- сприяння розвитку молоді, популяризації активної громадянської позиції та формування лідерських якостей;
- сприяння ментальному здоров’ю жителів громад в умовах соціального дистанціювання;
- сприяння досягненню гендерної рівності та забезпечення дотримання рівності прав та можливостей;
- сприяння покращенню стану навколишнього середовища.
Приклади ідей:
Креативний простір: створення креативних елементів та мальовничих куточків благоустрою на вулицях міста.
Проведення заходів з метою підвищення рівня здоров’я молоді, безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.
Екологічні та туристичні ідеї: прокладання екостежок, створення нових туристичних атракцій тощо.
Творчі ініціативи: розвиток змістовного дозвілля молоді, молодіжні фестивалі, події, заходи тощо.
Ідеї, спрямовані на забезпечення доступу до громадських та туристичних об’єктів для людей з інвалідністю.
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Про це йдеться на офіційному сайті міста.
Загальний бюджет проєкту – 300 000 грн, з них: – 150 000 грн надає Нововолинська міська рада – 150 000 грн – Британська Рада в Україні.
У конкурсі проєктів можуть брати участь мешканці громади Нововолинської ТГ від 18 років, які мають ідею щодо покращення життя громади, розвитку співпраці з місцевими органами влади для розв’язання проблемних питань та досягнення спільної мети.
Всі проєкти мають бути реалізовані до 13 серпня 2021 року.
Подати власну ідею можна за посиланням до 28 лютого ключно:.
Умови: https://www.britishcouncil.org.ua/…/local…/novovolynsk
Проект повинен базуватися на загальновизнаних суспільних цінностях, бути добре спланованим та стосуватися локально-глобальних зв’язків.
Проекти можуть бути спрямовані на:
- зміцнення соціальної згуртованості в Україні;
- створення та зміцнення зв’язків між волонтерами, міською владою, бізнесом та іншими учасниками суспільних процесів;
- підтримку людей старшого віку та сприяння поширенню інклюзії (підвищення рівноправного доступу до середовища громади, зокрема людей з інвалідністю);
- сприяння розвитку молоді, популяризації активної громадянської позиції та формування лідерських якостей;
- сприяння ментальному здоров’ю жителів громад в умовах соціального дистанціювання;
- сприяння досягненню гендерної рівності та забезпечення дотримання рівності прав та можливостей;
- сприяння покращенню стану навколишнього середовища.
Приклади ідей:
Креативний простір: створення креативних елементів та мальовничих куточків благоустрою на вулицях міста.
Проведення заходів з метою підвищення рівня здоров’я молоді, безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.
Екологічні та туристичні ідеї: прокладання екостежок, створення нових туристичних атракцій тощо.
Творчі ініціативи: розвиток змістовного дозвілля молоді, молодіжні фестивалі, події, заходи тощо.
Ідеї, спрямовані на забезпечення доступу до громадських та туристичних об’єктів для людей з інвалідністю.
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