Окупанти п'ять разів за добу порушили «тишу», поранені двоє військових





Про це повідомляє



"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат типу «квадрокоптер» та скинули два постріли ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок цього двоє українських воїнів отримали осколкові поранення. Військових оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надали належну медичну допомогу", - повідомили військові.



Також поблизу Опитного збройні формування Російської Федерації здійснили кілька пострілів в бік українських позицій з підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а біля Авдіївки – з підствольного та ручного протитанкового гранатометів.



Разом з тим, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша.



У штабі також зазначають, що від початку поточної доби, 30 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.Про це повідомляє пресслужба штабу сил ООС "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат типу «квадрокоптер» та скинули два постріли ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок цього двоє українських воїнів отримали осколкові поранення. Військових оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надали належну медичну допомогу", - повідомили військові.Також поблизу Опитного збройні формування Російської Федерації здійснили кілька пострілів в бік українських позицій з підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а біля Авдіївки – з підствольного та ручного протитанкового гранатометів.Разом з тим, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша.У штабі також зазначають, що від початку поточної доби, 30 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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