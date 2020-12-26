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Окупанти п'ять разів за добу порушили «тишу», поранені двоє військових

Окупанти п'ять разів за добу порушили «тишу», поранені двоє військових
29 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба штабу сил ООС.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат типу «квадрокоптер» та скинули два постріли ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок цього двоє українських воїнів отримали осколкові поранення. Військових оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надали належну медичну допомогу", - повідомили військові.

Також поблизу Опитного збройні формування Російської Федерації здійснили кілька пострілів в бік українських позицій з підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а біля Авдіївки – з підствольного та ручного протитанкового гранатометів.

Разом з тим, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша.

У штабі також зазначають, що від початку поточної доби, 30 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Теги: штаб, ООС, зведення, обстріли
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