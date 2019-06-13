Названі на честь росіян: у Луцьку досі не перейменували деякі вулиці. ВІДЕО





Так розпорядились ще у радянські часи, але так вони називаються і досі. Про це йдеться в сюжеті



Згідно з законом про декомунізацію, у Луцьку лишилось перейменувати ще п’ять вулиць: Говорова, Ярощука, Нікішева, Федорова та Боженка.



“Концепція має бути в тому, що Луцьк має виробити своє обличчя і в нас немає бути вулиць, які носять ще той тоталітарний характер”, – каже Микола Федік, який очолював комісію з перейменування вулиць за попередньої каденції Луцькради.



У Луцьку, зазначають, набереться ще близько двох десятків вулиць, які названі в честь росіян, які у Луцьку не були і, можливо, навіть, не знали, що таке місто існує.



Наприклад, у Луцьку є вулиця Матросова – рядового піхотинця, Нестерова – російського льотчика-аса, Курчатова – фізика, Купріна – письменника. Їхнє перейменування підтримують більшість лучан. Нещодавно зареєстрували петицію, де просять вулицю Карбишева змінити на Івана Корсака.







Найпоширеніший міф серед противників перейменування – те, що це дорого і дуже проблемно для мешканців.



“Це не означає, що одразу після зміни назви вулиці потрібно бігти в реєстраційні органи і все перейменовувати. Абсолютно ні”, – розповідає Микола Федік.



Навіть табличку з новою назвою вулиці і номером будинку зроблять безплатно. У Луцькраді погоджуються, що багатьом вулицям потрібно дати нові назви. Навіть, список склали. Правда, до цієї справи ще не дійшли руки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку більше двох десятків вулиць носять назви російських військових, науковців та культурних діячів.Так розпорядились ще у радянські часи, але так вони називаються і досі. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Згідно з законом про декомунізацію, у Луцьку лишилось перейменувати ще п’ять вулиць: Говорова, Ярощука, Нікішева, Федорова та Боженка.“Концепція має бути в тому, що Луцьк має виробити своє обличчя і в нас немає бути вулиць, які носять ще той тоталітарний характер”, – каже, який очолював комісію з перейменування вулиць за попередньої каденції Луцькради.У Луцьку, зазначають, набереться ще близько двох десятків вулиць, які названі в честь росіян, які у Луцьку не були і, можливо, навіть, не знали, що таке місто існує.Наприклад, у Луцьку є вулиця Матросова – рядового піхотинця, Нестерова – російського льотчика-аса, Курчатова – фізика, Купріна – письменника. Їхнє перейменування підтримують більшість лучан. Нещодавно зареєстрували петицію, де просять вулицю Карбишева змінити на Івана Корсака.Найпоширеніший міф серед противників перейменування – те, що це дорого і дуже проблемно для мешканців.“Це не означає, що одразу після зміни назви вулиці потрібно бігти в реєстраційні органи і все перейменовувати. Абсолютно ні”, – розповідає Микола Федік.Навіть табличку з новою назвою вулиці і номером будинку зроблять безплатно. У Луцькраді погоджуються, що багатьом вулицям потрібно дати нові назви. Навіть, список склали. Правда, до цієї справи ще не дійшли руки.

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