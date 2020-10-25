вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин, який скоїв та втік з місця ДТП, намагався відкупитись від поліції

Волинянин, який скоїв та втік з місця ДТП, намагався відкупитись від поліції
Вчора, 29 січня, близько 20 години до Ковельського районного управління надійшло повідомлення про те, що по вулиці Брестській у місті Ковелі, сталася дорожньо-транспортна пригода, один з учасників якої, водій Opel Vectra, втік з місця події.

Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.

Патрульні зупинили вказаний автомобіль на одній із вулиць міста. Аби уникнути відповідальності, керманич залишив у підлокітнику службового автомобіля кошти.

Волинянин, який скоїв та втік з місця ДТП, намагався відкупитись від поліції

На місце виїхала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції, яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди 35-річним жителем Ковеля.

Вирішується питання про внесення відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Волинянин, який скоїв та втік з місця ДТП, намагався відкупитись від поліції

Окрім того, на водія склали адмінматеріали за керування у стані сп’яніння, порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів та залишення місця ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, Ковель, аварія, хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Названі на честь росіян: у Луцьку досі не перейменували деякі вулиці. ВІДЕО
Сьогодні, 10:42
Волинянин, який скоїв та втік з місця ДТП, намагався відкупитись від поліції
Сьогодні, 10:13
Окупанти п'ять разів за добу порушили «тишу», поранені двоє військових
Сьогодні, 10:00
У місті на Волині стартував конкурс соціальних ініціатив
Сьогодні, 09:39
Коронавірус в Україні: які показники зафіксували за минулу добу
Сьогодні, 09:11
Схожі новини
На Волині – аварія за участю автомобіля «Волиньобленерго». ФОТО На Волині – аварія за участю автомобіля «Волиньобленерго». ФОТО
25 жовтень, 2020, 14:15
І хабар конфіскували, і 17 000 штрафу виписали: у Ковелі покарали горе-водія І хабар конфіскували, і 17 000 штрафу виписали: у Ковелі покарали горе-водія
12 жовтень, 2020, 20:30
У Ковелі зіткнулись три автомобілі. ВІДЕО У Ковелі зіткнулись три автомобілі. ВІДЕО
09 серпень, 2020, 19:26
У Ковелі – дві аварії за участю 7 автівок. ФОТО У Ковелі – дві аварії за участю 7 автівок. ФОТО
28 червень, 2020, 22:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Названі на честь росіян: у Луцьку досі не перейменували деякі вулиці. ВІДЕО
Сьогодні, 10:42
 0
Волинянин, який скоїв та втік з місця ДТП, намагався відкупитись від поліції
Сьогодні, 10:13
 0
Окупанти п'ять разів за добу порушили «тишу», поранені двоє військових
Сьогодні, 10:00
 0
У місті на Волині стартував конкурс соціальних ініціатив
Сьогодні, 09:39
 0
Коронавірус в Україні: які показники зафіксували за минулу добу
Сьогодні, 09:11
 0
Медіа
відео
1/8