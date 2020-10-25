Волинянин, який скоїв та втік з місця ДТП, намагався відкупитись від поліції





Про це інформує



Патрульні зупинили вказаний автомобіль на одній із вулиць міста. Аби уникнути відповідальності, керманич залишив у підлокітнику службового автомобіля кошти.





На місце виїхала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції, яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди 35-річним жителем Ковеля.



Вирішується питання про внесення відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.





Окрім того, на водія склали адмінматеріали за керування у стані сп’яніння, порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів та залишення місця ДТП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 29 січня, близько 20 години до Ковельського районного управління надійшло повідомлення про те, що по вулиці Брестській у місті Ковелі, сталася дорожньо-транспортна пригода, один з учасників якої, водій Opel Vectra, втік з місця події.Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області Патрульні зупинили вказаний автомобіль на одній із вулиць міста. Аби уникнути відповідальності, керманич залишив у підлокітнику службового автомобіля кошти.На місце виїхала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції, яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди 35-річним жителем Ковеля.Вирішується питання про внесення відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.Окрім того, на водія склали адмінматеріали за керування у стані сп’яніння, порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів та залишення місця ДТП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію