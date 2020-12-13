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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки інфікування коронавірусом за минулу добу

Де на Волині виявили нові випадки інфікування коронавірусом за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 146 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Волинська обласна державна адміністрація.

Усього станом на 30 січня в області зареєстрували 36 747 випадків.
Одужали – 34 107 особи (за останню добу – 123).
Летальні випадки – 578 (за останню добу – 0).

Зокрема, нові випадки захворювання виявили у:

- м. Луцьк – 57,
- Луцький район – 19,
- Горохівський район – 10,
- Ківерцівський район – 9,
- Рожищенський район – 1,
- м. Нововолинськ – 5,
- Володимир-Волинський район – 6,
- Локачинський район – 1,
- Ковельський район – 14,
- Любомльський район – 1,
- Шацький район – 1,
- Ратнівський район – 2,
- Турійський район –2,
- Камінь-Каширський район – 2,
- Любешівський район – 11,
- Маневицький район – 6.

Методом ПЛР всього обстежили 144 385 осіб, за минулу добу обстежили - 806 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба
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