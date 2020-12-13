Де на Волині виявили нові випадки інфікування коронавірусом за минулу добу
Сьогодні, 11:27
За минулу добу на Волині зареєстрували 146 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинська обласна державна адміністрація.
Усього станом на 30 січня в області зареєстрували 36 747 випадків.
Одужали – 34 107 особи (за останню добу – 123).
Летальні випадки – 578 (за останню добу – 0).
Зокрема, нові випадки захворювання виявили у:
- м. Луцьк – 57,
- Луцький район – 19,
- Горохівський район – 10,
- Ківерцівський район – 9,
- Рожищенський район – 1,
- м. Нововолинськ – 5,
- Володимир-Волинський район – 6,
- Локачинський район – 1,
- Ковельський район – 14,
- Любомльський район – 1,
- Шацький район – 1,
- Ратнівський район – 2,
- Турійський район –2,
- Камінь-Каширський район – 2,
- Любешівський район – 11,
- Маневицький район – 6.
Методом ПЛР всього обстежили 144 385 осіб, за минулу добу обстежили - 806 осіб.
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Про це інформує Волинська обласна державна адміністрація.
Усього станом на 30 січня в області зареєстрували 36 747 випадків.
Одужали – 34 107 особи (за останню добу – 123).
Летальні випадки – 578 (за останню добу – 0).
Зокрема, нові випадки захворювання виявили у:
- м. Луцьк – 57,
- Луцький район – 19,
- Горохівський район – 10,
- Ківерцівський район – 9,
- Рожищенський район – 1,
- м. Нововолинськ – 5,
- Володимир-Волинський район – 6,
- Локачинський район – 1,
- Ковельський район – 14,
- Любомльський район – 1,
- Шацький район – 1,
- Ратнівський район – 2,
- Турійський район –2,
- Камінь-Каширський район – 2,
- Любешівський район – 11,
- Маневицький район – 6.
Методом ПЛР всього обстежили 144 385 осіб, за минулу добу обстежили - 806 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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