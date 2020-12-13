Де на Волині виявили нові випадки інфікування коронавірусом за минулу добу





Про це інформує



Усього станом на 30 січня в області зареєстрували 36 747 випадків.

Одужали – 34 107 особи (за останню добу – 123).

Летальні випадки – 578 (за останню добу – 0).



Зокрема, нові випадки захворювання виявили у:



- м. Луцьк – 57,

- Луцький район – 19,

- Горохівський район – 10,

- Ківерцівський район – 9,

- Рожищенський район – 1,

- м. Нововолинськ – 5,

- Володимир-Волинський район – 6,

- Локачинський район – 1,

- Ковельський район – 14,

- Любомльський район – 1,

- Шацький район – 1,

- Ратнівський район – 2,

- Турійський район –2,

- Камінь-Каширський район – 2,

- Любешівський район – 11,

- Маневицький район – 6.



Методом ПЛР всього обстежили 144 385 осіб, за минулу добу обстежили - 806 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 146 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинська обласна державна адміністрація Усього станом на 30 січня в області зареєстрували 36 747 випадків.Одужали – 34 107 особи (за останню добу – 123).Летальні випадки – 578 (за останню добу – 0).Зокрема, нові випадки захворювання виявили у:- м. Луцьк – 57,- Луцький район – 19,- Горохівський район – 10,- Ківерцівський район – 9,- Рожищенський район – 1,- м. Нововолинськ – 5,- Володимир-Волинський район – 6,- Локачинський район – 1,- Ковельський район – 14,- Любомльський район – 1,- Шацький район – 1,- Ратнівський район – 2,- Турійський район –2,- Камінь-Каширський район – 2,- Любешівський район – 11,- Маневицький район – 6.Методом ПЛР всього обстежили 144 385 осіб, за минулу добу обстежили - 806 осіб.

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