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На Волині відійшов у вічність громадський діяч, який відстоював принципи незалежності України

На Волині відійшов у вічність громадський діяч, який відстоював принципи незалежності України
Виконавчий комітет Нововолинської міської ради висловлює щирі співчуття з приводу смерті Ярослава Івановича Бєлікова.

Про це інформує Нововолинська міська рада.

"Він був активним громадським діячем, першорухівцем, очолював осередок Народного руху на Нововолинському РМЗ, був скарбником міської організації Народного руху. Упродовж життя відстоював принципи незалежності та демократії України.

Вічна та світла пам‘ять Ярославу Івановичу!", - йдеться в дописі.

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Теги: Ярослав Бєліков, помер, Нововолинська міська рада, активіст, Народний рух
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