На Волині відійшов у вічність громадський діяч, який відстоював принципи незалежності України

Ярослава Івановича Бєлікова.



Про це



"Він був активним громадським діячем, першорухівцем, очолював осередок Народного руху на Нововолинському РМЗ, був скарбником міської організації Народного руху. Упродовж життя відстоював принципи незалежності та демократії України.



Вічна та світла пам‘ять Ярославу Івановичу!", - йдеться в дописі.

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