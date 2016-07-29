ТОП-10 найбільш затребуваних професій на ринку праці Волині у 2020-му





Про це йшлося 29 січня під час пресконференції директора Волинського обласного центру зайнятості Романа Романюка.



За його інформацією,



Суттєво зросла у порівнянні з 2019 роком сума виплаченої допомоги по безробіттю. Якщо у 2019 році в області виплатили понад 221 мільйон гривень такої допомоги, то у 2020-му – майже 413 мільйонів.



Через загальний спад економіки, закриття і оптимізацію великої частини бізнесу скоротилася і кількість наявних у базі обласної служби зайнятості вакансій. Якщо у 2019 році їх в області зареєстрували майже 42 тисячі, то у 2020-му – менше 27 тисяч.



Так, найбільше було вакансій для машиніста (кочегара) котельні (1714). Трохи менше – для продавця продовольчих товарів (1666). 1607 вакансій протягом року зареєстрували у базі обласного центру зайнятості для водіїв автотранспортних засобів, 1334 вакансії – для підсобних робітників.



На п’ятому місці за затребуваністю – професія кухаря (852 вакансії), на шостому – прибиральника службових приміщень (610 вакансій), на сьомому – продавця непродовольчих товарів (591 вакансія), на восьмому – бухгалтера (453). Дві останні позиції у десятці за кількістю вакансій – у професій продавця-консультанта (409) та касира торговельного залу (360).



Роман Романюк наголосив, що, незважаючи на усі карантинні обмеження і специфіку 2020-го року, центри зайнятості на Волині працевлаштували 19 754 людини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через спад економіки, спричинений карантином, 2020 рік був особливим і для ринку праці. У порівнянні з 2019 роком у 2020-му було значно більше безробітних і суттєво менше наявних вакансій.Про це йшлося 29 січня під час пресконференції директора Волинського обласного центру зайнятостіЗа його інформацією, послугами Волинської обласної служби зайнятості у 2020 році скористалися понад 60 тисяч осіб . Якщо у 2019 році 25 903 людини на Волині отримали статус безробітного, то у 2020-му цей показник – 33 953 людини.Суттєво зросла у порівнянні з 2019 роком сума виплаченої допомоги по безробіттю. Якщо у 2019 році в області виплатили понад 221 мільйон гривень такої допомоги, то у 2020-му – майже 413 мільйонів.Через загальний спад економіки, закриття і оптимізацію великої частини бізнесу скоротилася і кількість наявних у базі обласної служби зайнятості вакансій. Якщо у 2019 році їх в області зареєстрували майже 42 тисячі, то у 2020-му – менше 27 тисяч.Так, найбільше було вакансій для машиніста (кочегара) котельні (1714). Трохи менше – для продавця продовольчих товарів (1666). 1607 вакансій протягом року зареєстрували у базі обласного центру зайнятості для водіїв автотранспортних засобів, 1334 вакансії – для підсобних робітників.На п’ятому місці за затребуваністю – професія кухаря (852 вакансії), на шостому – прибиральника службових приміщень (610 вакансій), на сьомому – продавця непродовольчих товарів (591 вакансія), на восьмому – бухгалтера (453). Дві останні позиції у десятці за кількістю вакансій – у професій продавця-консультанта (409) та касира торговельного залу (360).Роман Романюк наголосив, що, незважаючи на усі карантинні обмеження і специфіку 2020-го року, центри зайнятості на Волині працевлаштували 19 754 людини.

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